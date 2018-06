벨기에의 미키 비추아이 선수가 자신이 찬 공에 맞는 장면을 직접 SNS에 공개했다.미추아이는 29일 자신의 인스타그램에 "Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new"라는 글과 짧은 영상을 게재했다.이 장면은 벨기에와 잉글랜드의 2018 러시아 월드컵 G조 3차전 경기.본인이 찬 공에 본인이 맞는 재밌고 아픈(?) 장면을 팬들과 함께 나누고 있다.한편 벨기에는 잉글랜드를 잡고 조 1위로 16강에 올랐다. 벨기에는 16강전에서 일본과 붙는다.