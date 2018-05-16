ÇÑ±¹ÇÁ·ÎÃà±¸¿¬¸ÍÀº 16ÀÏ "±è½Â´ë°¡ Áö³ 12ÀÏ ÀüºÏ Àü¿¡¼ ÀÌ±ÙÈ£¿Í ÇÕÀÛ ÇÃ·¹ÀÌ·Î µæÁ¡¿¡ ¼º°øÇß´Ù"¶ó¸ç "½ÃÁ¾ÀÏ°ü °ø°ÝÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÁÁÀº È°¾àÀ» ÆîÃÆ´Ù"¶ó°í ¼±Á¤ ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
±è½Â´ë´Â Àü¹Ý 1ºÐ ¸¸¿¡ º¶ô°°Àº °á½Â°ñÀ» ²ÈÀ¸¸é¼ ÀüºÏÀ» 3-0À¸·Î ¹°¸®Ä¡´Â µ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» ´ã´çÇß´Ù.
±è½Â´ë´Â ¹Ù±×´×¿ä(¼ö¿ø), Á¶¿øÈñ(¼ö¿ø), ±è¹Î¿ì(»óÁÖ)¿Í ÇÔ²² º£½ºÆ® 11 ¹ÌµåÇÊ´õ ºÎ¹®¿¡µµ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.
°ø°Ý¼ö º£½ºÆ® 11¿¡´Â Á¦¸®Ä¡(°¿ø)¿Í ¸¶±×³ë(Á¦ÁÖ)°¡ ¼±Á¤µÆ°í, º£½ºÆ® 11 ¼öºñ¼ö ºÎ¹®¿¡´Â ¿ìÁÖ¼º(°æ³²), ¾Ë·¹¸Á(Æ÷Ç×), ¿À¹Ý¼®(Á¦ÁÖ), È«Ã¶(»óÁÖ)ÀÌ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.
º£½ºÆ® °ñÅ°ÆÛ´Â °Çö¹«(Æ÷Ç×)¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.
13¶ó¿îµå º£½ºÆ®ÆÀÀº »óÁÖ »ó¹«°¡ »ÌÇû°í, º£½ºÆ® ¸ÅÄ¡´Â »óÁÖ-ÀÎÃµÀüÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º)