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  • [ÇÑ±¹ÇÁ·ÎÃà±¸¿¬¸Í Á¦°ø=¿¬ÇÕ´º½º]
'Àý´ë 1°­' ÀüºÏ Çö´ë¸¦ »ó´ë·Î Å±¿ÀÇÁ 1ºÐ ¸¸¿¡ º­¶ô°ñÀ» ÅÍÆ®¸° ±è½Â´ë(Æ÷Ç×)°¡ KEBÇÏ³ªÀºÇà K¸®±×1 2018 13¶ó¿îµå ÃÖ¿ì¼ö¼±¼ö(MVP)·Î »ÌÇû´Ù.

ÇÑ±¹ÇÁ·ÎÃà±¸¿¬¸ÍÀº 16ÀÏ "±è½Â´ë°¡ Áö³­ 12ÀÏ ÀüºÏ Àü¿¡¼­ ÀÌ±ÙÈ£¿Í ÇÕÀÛ ÇÃ·¹ÀÌ·Î µæÁ¡¿¡ ¼º°øÇß´Ù"¶ó¸ç "½ÃÁ¾ÀÏ°ü °ø°ÝÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î ÁÁÀº È°¾àÀ» ÆîÃÆ´Ù"¶ó°í ¼±Á¤ ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.

±è½Â´ë´Â Àü¹Ý 1ºÐ ¸¸¿¡ º­¶ô°°Àº °á½Â°ñÀ» ²ÈÀ¸¸é¼­ ÀüºÏÀ» 3-0À¸·Î ¹°¸®Ä¡´Â µ¥ Å« ¿ªÇÒÀ» ´ã´çÇß´Ù.

±è½Â´ë´Â ¹Ù±×´×¿ä(¼ö¿ø), Á¶¿øÈñ(¼ö¿ø), ±è¹Î¿ì(»óÁÖ)¿Í ÇÔ²² º£½ºÆ® 11 ¹ÌµåÇÊ´õ ºÎ¹®¿¡µµ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

°ø°Ý¼ö º£½ºÆ® 11¿¡´Â Á¦¸®Ä¡(°­¿ø)¿Í ¸¶±×³ë(Á¦ÁÖ)°¡ ¼±Á¤µÆ°í, º£½ºÆ® 11 ¼öºñ¼ö ºÎ¹®¿¡´Â ¿ìÁÖ¼º(°æ³²), ¾Ë·¹¸Á(Æ÷Ç×), ¿À¹Ý¼®(Á¦ÁÖ), È«Ã¶(»óÁÖ)ÀÌ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

º£½ºÆ® °ñÅ°ÆÛ´Â °­Çö¹«(Æ÷Ç×)¿¡°Ô µ¹¾Æ°¬´Ù.

13¶ó¿îµå º£½ºÆ®ÆÀÀº »óÁÖ »ó¹«°¡ »ÌÇû°í, º£½ºÆ® ¸ÅÄ¡´Â »óÁÖ-ÀÎÃµÀüÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù.

(¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º)

º» ±â»çÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº ÇÑ±¹¹Ìµð¾î³×Æ®¿öÅ©¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÀÔ·Â½Ã°£ : 2018/05/16 13:45:59 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2018/05/16 13:46:59

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