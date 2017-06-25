»÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ´Â 25ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) º£Å×¶û ³»¾ß¼ö ¾Ö·± ÈúÀ» ¹æÃâÇÏ¸é¼ Æ®¸®ÇÃA »õÅ©¶ó¸àÅä ¸®¹öÄ³Ä¡ ¼Ò¼ÓÀÌ´ø Á¸½º¸¦ ¸ÞÀÌÀú¸®±× 25ÀÎ ·Î½ºÅÍ¿¡ ³Ö¾ú´Ù.
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ÇÏÁö¸¸ »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ´Â ³»¾ß¼ö ÄÚ³Ê ±æ¶ó½ºÇÇ¸¦ ºÎ»óÀÚ ¸í´Ü¿¡¼ ÇØÁ¦ÇÏ°í, Á¸½º¸¦ ¸ÞÀÌÀú¸®±×·Î ºÒ·¶´Ù. È²Àç±ÕÀÇ Æ÷Áö¼Ç °æÀïÀÚ µÎ ¸íÀÌ Çö¿ª ·Î½ºÅÍ¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.
Á¸½º´Â Æ®¸®ÇÃA¿¡¼ 53°æ±â Å¸À² 0.299, 10È¨·±, 33Å¸Á¡À¸·Î È°¾àÇß´Ù. OPS(Ãâ·çÀ²+ÀåÅ¸À²)´Â 0.944´Ù.
È²Àç±ÕÀº Àü³¯±îÁö 65°æ±â Å¸À² 0.290, 6È¨·±, 43Å¸Á¡, OPS 0.799·Î Á¸½º¿¡ ¹Ð·È´Ù.
µÑÀº Æ®¸®ÇÃA¿¡¼ 3·ç¼ö¿Í 1·ç¼ö, ¿Ü¾ß¼ö·Î ¶Ù¸ç ¸ÞÀÌÀú¸®±× ½Â°Ý ¸®Çã¼³À» Ä¡·¯¿Ô´Ù. ½ÂÀÚ´Â Á¸½º¿´´Ù.
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È²Àç±ÕÀº »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ¿Í ¸¶ÀÌ³Ê¸®±× °è¾àÀ» ÇÏ¸ç '7¿ù 1ÀÏ±îÁö ¸ÞÀÌÀú¸®±×¿¡ ½Â°ÝÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é FA ÀÚ°ÝÀ» ¾ò´Â´Ù'´Â '¿ÉÆ®¾Æ¿ô' Á¶Ç×À» °è¾à¼¿¡ ³Ö¾ú´Ù.
¹«³ÇÑ ¼±ÅÃÀº »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ ¸¶ÀÌ³Ê¸®±× ¼±¼ö·Î ³²¾Æ ´Ù½Ã ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ¿¡ µµÀüÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
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