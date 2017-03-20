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  • ÅäÆ®³Ñ ¼ÕÈï¹Î(¿ÞÂÊ)ÀÌ 19ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ·±´ø È­ÀÌÆ® ÇÏÆ® ·¹ÀÎ¿¡¼­ ¿­¸° 2016-2017 ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× »ç¿ì»ùÇÁÅÏ°ú È¨°æ±â¿¡¼­ »ó´ë ÆÀ ¼öºñ¼ö¿Í ¸ö½Î¿òÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù. (AFP=¿¬ÇÕ´º½º)
'¿¡ÀÌ½º' ÇØ¸® ÄÉÀÎÀ» ´ë½ÅÇØ ¿øÅéÀ¸·Î ÃâÀüÇÑ ¼ÕÈï¹Î(ÅäÆ®³Ñ)ÀÌ ÇÕ°ÝÁ¡À» ¹ÞÁö ¸øÇß´Ù.

¼ÕÈï¹ÎÀº 19ÀÏ(ÇÑ±¹½Ã°£) ¿µ±¹ ·±´ø È­ÀÌÆ® ÇÏÆ® ·¹ÀÎ¿¡¼­ ¿­¸° 2016-2017 ÇÁ¸®¹Ì¾î¸®±× »ç¿ì»ùÇÁÅÏ°ú È¨°æ±â¿¡¼­ ¿øÅéÀ¸·Î ¼±¹ß ÃâÀüÇßÁö¸¸, °ø°Ý Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ±â·ÏÇÏÁö ¸øÇÏ°í ÈÄ¹Ý 29ºÐ ±³Ã¼µÆ´Ù.

ÇöÁö Æò°¡´Â ±×¸® ÁÁÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

À¯·´Ãà±¸Åë°è»çÀÌÆ® ÈÄ½ºÄÚ¾î´åÄÄÀº ¼ÕÈï¹Î¿¡°Ô ÆòÁ¡ 6.66Á¡À» Áá´Ù.

µæÁ¡À» ±â·ÏÇÑ ¾ç ³¯°³ µ¨¸® ¾Ë¸®¿Í Å©¸®½ºÆ¼¾È ¿¡¸¯¼¾¿¡°Õ °¢°¢ 7.65Á¡°ú 7.62Á¡À» ºÎ¿©Çß´Ù.

ÇöÁö ¾ð·Ð º§Æä½ºÆ® ÅÚ·¹±×·¹ÇÁ´Â ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ÇÃ·¹ÀÌ¸¦ È¤ÆòÇß´Ù.

ÀÌ ¸ÅÃ¼´Â "¼ÕÈï¹ÎÀº 3-4-2-1 Æ÷¸ÞÀÌ¼Ç¿¡¼­ »ó´ë ÆÀ ¹®ÀüÀÇ °ø°£À» Ã¢ÃâÇÏ°í ¼öºñ¸¦ Çã¹°¾î¶ß¸®´Â ¿ªÇÒÀ» ºÎ¿©¹Þ¾Ò´Ù"¶ó¸ç "±×·¯³ª ¼ÕÈï¹ÎÀÇ ÇÃ·¹ÀÌ¿¡´Â ´Ù¼Ò ºÎÁ·ÇÑ ¸éÀÌ ÀÖ¾ú´Ù"¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¼ÕÈï¹ÎÀº ½´ÆÃ 3°³¸¦ ±â·ÏÇß´Âµ¥, ¿øÅéÀ¸·Î¼± ´Ù¼Ò ºÎÁ·ÇÑ ¸éÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. Æ¯È÷ À¯È¿½´ÆÃÀº ´Ü ÇÑ °³¿¡ ºÒ°úÇß´Ù.

ÆÀ µ¿·áµéÀº ¼ÕÈï¹ÎÀ» °¨½Õ´Ù.

¿¡¸¯¼¾Àº °æ±â ÈÄ ½ºÄ«ÀÌ½ºÆ÷Ã÷¿Í ÀÎÅÍºä¿¡¼­ "¿ì¸®´Â ÇØ¸® ÄÉÀÎ ¾øÀÌµµ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸¿©¾ß ÇÑ´Ù´Â »ý°¢À¸·Î °æ±â¿¡ ÀÓÇß´Ù"¶ó¸ç "ÇØ¸® ÄÉÀÎÀÌ ÀÖÀ» ¶§Ã³·³ ÇÃ·¹ÀÌÇÏ·Á ³ë·ÂÇß´Ù. ¼ÕÈï¹ÎÀÌ ÇØ¸® ÄÉÀÎ ´ë½Å ³ª¿Ô´Ù´Â °Í¸¸ »©°í´Â ¸ðµç °ÍÀÌ °°¾Ò´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î "¼ÕÈï¹ÎÀº ÇØ¸® ÄÉÀÎ°ú ´Ù¸¥ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ¼±¼öÁö¸¸, Àü¹ÝÀü¿¡ ÁÁÀº ±â·®À» º¸¿©Áá´Ù"¶ó°í ¸»Çß´Ù.

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ÀÔ·Â½Ã°£ : 2017/03/20 09:14:19 ¼öÁ¤½Ã°£ : 2017/03/20 09:14:19

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