융복합공동연구 촉진을 위한 글로벌 연구성과 발표의 장 마련

이영호 기자

[대전=데일리한국 이영호 기자] 충남대학교가 국제 융복합공동연구 촉진을 위한 ‘제1회 CNU 융복합공동연구 국제컨퍼런스’를 개최했다.충남대 융복합과학원은 지난 9일부터 11일까지 중앙도서관에서 충남대 10개 학과 및 9개국 22개 대학, 기관이 참여한 가운데 국제컨퍼런스를 온·오프라인으로 동시 개최했다고 14일 밝혔다.대학원혁신사업의 국제공동연구 활성화 프로그램인 이번 행사에서는 4단계 BK21 교육연구단(팀)이 추진한 국제공동연구의 연구협력 결과 및 연구계획이 발표됐다.이번 컨퍼런스에서는 충남대 10개 학과(경영학과, 무역학과, 약학과, 에너지과학기술 학과, 수학과, 응용화학공학과, 물리학과, 심리학과, 전자공학과, 건축공학과)를 비롯한 9개국 22개 대학과 기관에서 참여해 총 30명 연구자가 융복합공동연구 결과를 발표했다.국제컨퍼런스는 차미영 교수(KAIST&IBS)의 ‘Data Science for Social impact’ 기조 강연을 시작으로 수학과 세션에서 ‘Landau-de Gennes Theory of Liquid Crystals and Mathematical Analysis’ 발표를 시작으로 총 6건의 연구 결과가 발표됐다.전자공학과 세션에서는 ‘Robust All-source Navigation’를 포함해 4건의 연구발표가 이어졌으며, 약학과 세션에서는 ‘Stress-induced Premature Senescence Mediated by Mitochondrial Hibernation Instigates Atherosclerosi’ 발표를 포함한 총 8건의 연구성과가 발표됐다.이어서 무역학과, 경영학과, 심리학과 세션에서는 ‘Study on Child Development and Developmental Disorders using Magnetoencephalography’를 시작으로 3건이 발표됐다.또 건축공학과 세션은 ‘Potential Improvement in Epoxy Paint Performance of Oxidized Graphene Nanoplatelet’외 1건, 물리학과 세션은 ‘Metal Nanogap SERS Platform for Sensing Application to Biomolecules and Explosives’를 포함한 2건, 응용화학공학과 세션에서는 ‘Chiral Nanostructures’ 등 3건, 에너지과학기술학과 세션에서는 ‘Development of SiOx-based Materials for High-performance Lithium-ion Batteries’를 포함해 2건의 연구 결과가 발표됐다.한편 올해 처음 개최된 이번 국제컨퍼런스는 국가와 학문 간 경계를 넘어 시대를 이끌어갈 융복합 인재 양성과 혁신기술 연구 기반을 마련하고자 개최됐다.충남대는 지속적인 연구지원과 컨퍼런스 개최를 통해 대학의 경쟁력을 강화함은 물론 여러 국가와 연구 내용을 공유·협력함으로써 국제사회 상생의 길을 모색할 예정이다.