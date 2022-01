저예산 여행자들의 필독서…"경주는 벽이 없는 박물관" 호평

은재원 기자

[경주(경북)=데일리한국 은재원 기자] 세계 최대 여행전문 지침서 '론리 플래닛(Lonely Planet)'이 올해 최고의 여행지로 대한민국에선 유일하게 경주를 꼽았다.18일 경북 경주시에 따르면 전세계 배낭 여행객들의 바이블로 불리는 론리 플래닛이 '2022년 최고 여행 TOP10 도시에 경주를 10위로 선정했다.론리 플래닛은 세계에서 가장 큰 독립 여행안내서 출판사로 영국의 토니 휠러 부부가 1972년 창간했으며 현재도 저예산 여행자들의 필독서로 통한다.론리 플래닛은 "벽이 없는 박물관(the museum without walls)으로 알려진 경주는 한국의 어느 곳보다 많은 고분, 사찰, 암각화, 탑, 궁궐 유적 등 역사로 가득 찬 사랑스러운 도시(It’s a lovely city, stuffed to the gills with history)"라고 소개했다.특히 "경주에서 보물찾기 하듯 고대 왕실 유물을 볼 수 있는 것이 장점"이라며 "신라 귀족들의 노천궁과 풀무덤, 국립공원, 언덕, 연꽃밭 등 수백 점의 불교 유물 등을 꼭 찾아봐야 한다"고 선정이유를 밝혔다.또 '어떻게 경주가 한국의 멋진 도시가 되었는가'라는 론리 플래닛 작가의 기고 글을 통해 "서울에서 고속열차로 약 2시간 거리에 있어 한국의 수도 밖 도시를 여행하고 싶은 여행자들에게 가장 인기가 있는 곳"이라고 전했다.이어 "경주면적은 서울의 약 2배의 크기지만 대부분 인기있는 명소가 중심지에 모여 있고 주변의 많은 대여점에서 자전거를 타거나 지역 대중교통으로 쉽게 갈 수 있다"고 덧붙였다.론리 플래닛은 '황리단길'에 대해서도 언급했는데 "한국의 전통한옥이 있던 이곳은 지난 10년 동안 시크하고 소셜미디어에서 인기 있는 카페, 레스토랑, 가게 등으로 바뀌어 최근까지 전국에서 가장 핫한 동네 중 하나"라고 설명했다.론리 플래닛은 매년 최고의 여행지를 국가, 지역, 도시로 나눠 선정하고 있다. 올해 1위 도시에는 뉴질랜드 오클랜드가 올랐고 10위권 내 아시아 도시로는 경주와 함께 대만 타이베이가 2위로 이름을 올렸다.