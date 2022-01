이영호 기자

[대전=데일리한국 이영호 기자] 충남대학교병원은 응급의학과 안홍준 교수와 전가람 전공의가 공동 1저자로 참여한 연구논문이 SCI급 저널 'Neurocritical care' 최근호에 게재됐다고 5일 밝혔다.연구논문은 'The Association Between Neurological Prognosis and the Degree of Blood-Brain Barrier in Cardiac Arrest Survivors Who Underwent Target Temperature Management'이란 제목으로 목표체온조절치료를 받은 심정지 생존자에서 신경학적 예후와 혈뇌장벽 파괴정도의 연관성을 파악했다.전가람 전공의는 “충남대병원 응급의학과 심정지 후 증후군 전담팀의 일원으로 지역사회의 심정지 환자의 자발순환 회복 후 뇌손상을 최소화하기 위해 진료에 최선을 다하고 있다”며 “충남대병원이 심정지 환자의 치료에 있어 선도적인 역할을 하기 위해 의미 있는 연구 수행에 더욱 매진하도록 하겠다”라고 말했다.