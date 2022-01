이영호 기자

[대전=데일리한국 이영호 기자] 충남대학교병원 응급의학과 정준영 전공의(지도교수 김승환)의 연구논문이 국제 학술지 SCI급 저널 'The American Journal of Emergency Medicine' 최근호에 게재됐다.정준영 전공의는 'Efficacy of cardiopulmonary resuscitation performance while wearing a powered air-purifying respirator' 논문으로 PAPR 등의 보호장구 착용이 심폐소생술에 미치는 영향을 연구했다.이 연구에서는 보호장구 착용이 심폐소생술을 시행하는 의료진의 피로도 증가로 이어져 흉부압박에 악영향을 주며 흉부압박의 교대시간을 줄이는 것이 심폐소생술의 질 향상에 도움을 줄 수 있을 것이라고 제시하고 있다.정준영 전공의는 “이번 연구가 감염병 환자의 심폐소생술 시 흉부압박 질 향상으로 이어져 환자와 보호자들에게 도움이 되었으면 좋겠다”며 “향후에도 의미있는 연구를 통해 코로나로 힘들어하는 환자들에게 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다”고 말했다.