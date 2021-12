건학이래 최초의 동문 총장 탄생 …"막중한 책임감 가지고 총장 업무에 임할 것"

송찬영 기자

[데일리한국 송찬영 교육전문기자] 덕성여자대학교는 학교법인 덕성학원이 이 대학 식품영양학전공 김건희 교수를 제12대 총장에 선임했다고 31일 밝혔다.신임 김건희 총장은 덕성여대 건학이래 최초의 동문 총장으로, 임기는 2022년 1월 20일부터 2026년 1월 19일까지 4년이다.이날 덕성여대에 따르면 김 총장은 지난 14일~15일 열린 교수, 직원, 학생, 동문의 온라인 투표에서 57.98%의 지지를 받았으며, 학교법인은 제17차 이사회에서 이 같은 학교 구성원의 의견을 존중해 김 총장을 새 총장에 선임했다.김건희 신임 총장은 이날 배포한 보도자료를 통해“동문으로서 첫 총장 선임에 대한 영광도 있지만, 향후 덕성여대의 발전을 모색하고 많은 대학들의 재정위기 등에 대한 현실적인 상황 등 풀어야 할 숙제가 많다”며 “막중한 책임감을 가지고 희생의 각오를 남달리 하겠다”고 소감을 피력했다.김건희 신임 총장은 1958년 서울 출생으로, 덕성여자대학교 식품영양학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사, 호주 New South Wales 대학교에서 박사학위를 취득했다.1993년 덕성여대 교수로 부임했으며, 중앙실험관리실장, 식물자원연구소장, 산학협력단장, 영재교육원장, 자연과학대학장, 과학기술대학장 등을 역임했다.전국대학교 식품영양학과 교수협의회 회장, 한국식품위생안전성학회 회장, 동아시아식생활학회, 한국식품조리과학회, 한국식품저장유통학회 부회장 등을 지내고, 현재 한국해양바이오학회 부회장, 서울특별시 영양사회 회장, 한국식생활문화학회 회장, 한국영양교육평가원 원장을 맡고 있다.수상 경력으로는 2008년 국민근정포장, 2011년 인계식품화학상, 2006년 및 2016년 과학기술우수논문상, 2011년 농림수산식품과학기술대상, 2015년 대한민국 가치경영대상 교육부분, 2015년 Leading scientists of the world, 2021년 3M 학술대상 등이 있다.국내외 저명학술지 논문게재 400여편, 학술대회 발표 500여편, 국내특허출원·등록 48건 및 국제특허출원 4건 등 학자로서 연구활동도 활발했다.교육부 한국연구재단 지정 중점연구소사업, 국제협력선도대학육성지원사업, 해양수산생명과학기술개발사업 등을 통해 연구비 수주가 200억 원 이상에 이르는 등 왕성한 활동을 해왔다.덕성여대는 김 신임 총장이 코로나19로 인한 사회적 거리두기와 근검절약의 정신으로 비용이 발생하는 취임식을 생략하고, 2022년 1월 20일부터 즉시 정상업무를 시작한다고 밝혔다.