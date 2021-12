온라인 K팝 공연 총 173만 뷰 이상 기록…한류 팬들에게 위로와 응원 전달

11개국 137개 바이어와 국내 콘텐츠기업 76개사, 499건 수출상담

봉채영 기자

[전남=데일리한국 봉채영 기자] 문화체육관광부(장관 황희)와 한국콘텐츠진흥원(원장 조현래)이 코로나19로 지친 국내외 한류 팬들을 위로하고, K-콘텐츠와 연관 산업의 해외시장 진출을 지원하기 위해 마련한 ‘2021 온:한류축제(ON:Hallyu Festival)’가 11월 한 달에 걸친 대장정을 마무리했다고 2일 밝혔다.올해 ‘온:한류축제’는 관계부처 합동 한류행사인 ‘2021 K-박람회’와 통합 개최됐고, ▲실감형 기술을 적용한 온라인 K팝 공연 ▲화상 수출상담회 ▲라이브커머스 등 다채로운 프로그램을 통해 종합 한류 박람회로서 입지를 더욱 공고히 했다.또한, 코로나19 상황 속에서도 수출상담 및 계약을 맺는 등 가시적인 성과를 거두며 K-콘텐츠의 위상을 확인했다.지난달 6일 ‘온:한류축제’의 개막을 알린 ‘유나이트 ON: 라이브 콘서트(Unite ON: Live Concert)’는 전 세계로 생중계되어 총 173만5410만 뷰를 기록했다.이날 공연에서는 스트레이키즈, 있지, 더보이즈, 샤이니 키, 현아&던, 뱀뱀, 피원하모니, 시크릿넘버, 마미손, 원슈타인, 설 등 11개 팀의 뮤지션이 출연해 색다른 개성과 매력이 돋보이는 무대를 선보였다.특히 이번 공연은 확장현실(XR), 볼류메트릭 등 실감콘텐츠 기술이 더해져 전 세계 한류 팬들의 이목을 집중시켰다. 스트레이키즈의 '3RACHA' 무대에서는 미래형 차와 바이크 등이 날아다니고, ‘마미손’ 공연에선 실제 마미손보다 2~3배 더 큰 AR 마미손이 무대에 등장해 함께 노래하며 분위기를 한껏 북돋웠다.국내 콘텐츠기업 76개사가 참여한 온라인 화상 수출상담회에서는 11개국 137개의 해외 바이어와 총 499건, 1억 1000만 달러 규모의 수출상담 성과를 올렸다.B2C 프로그램에서도 괄목할만한 성과를 거두었다. 중국 최대 전자상거래 플랫폼 ‘타오바오’를 통해 진행된 ‘아이코닉스’와 ‘로이비쥬얼’의 캐릭터 제품 라이브커머스는 총 595만 회의 조회 수를 기록했다.또한, 태국 출신 K팝 아티스트 ‘뱀뱀’과 인도네시아 최초의 K팝 아티스트 ‘디타’가 속한 그룹 ‘시크릿넘버’가 진행한 K-푸드와 K-뷰티 제품의 라이브커머스는 총 7300여 명이 동시 접속하는 등 큰 호응을 얻었다.인기 K팝 그룹의 웹 예능 유튜브 채널인 ‘슈퍼셀러’를 통한 수산물 수출통합 브랜드인 ‘K-FISH’의 홍보영상 조회 수는 총 12만 회를 기록하기도 했다.콘진원 조현래 원장은 “이번 온:한류축제를 통해 코로나19의 어려운 시기에도 전 세계에서 사랑받는 K-콘텐츠의 저력과 위상을 다시 한 번 실감했다”며, “앞으로도 K-콘텐츠를 통한 신한류 열풍이 K-푸드와 뷰티 등 연관 산업의 성장으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.‘유나이트 ON: 라이브 콘서트(Unite ON: Live Concert)’ 공연은 콘진원 공식 유튜브(www.youtube.com/user/KoreanContent)에서 시청할 수 있다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.