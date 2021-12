이영호 기자

[대전=데일리한국 이영호 기자] 충남대학교병원은 심장내과 안수연 전임의(교신저자 박재형/심장내과 교수)가 지난달 28일 서울 워커힐호텔 비스타홀에서 개최된 ‘2021년 한국심초음파학회 추계학술대회’에서 2021년 최우수 논문상을 수상했다고 1일 밝혔다.안수연 전임의의 논문은 “복부대동맥류의 유병률과 발병 예측모델 : 경흉부 초음파 스크리닝 결과(Prevalence and Prediction of Aneurysmal Dilatation of the Abdominal Aorta in Koreans: Results of Screening during Transthoracic Echocardiographic Examination)”으로 한국심초음파학회 학술지인 'Journal of Cardiovascular Imaging (JCVI)' 2020년 10월에 게재됐다.복부대동맥류는 유병률이 낮은 질환이나 복부대동맥류 파열시 생명을 위협할 수 있어 미국 가이드라인에 따르면 65세 이상의 남성에서 증상과 관계없이 스크리닝 할 것을 권고하고 있다. 그러나 한국에서는 복부대동맥류의 유병률에 관한 데이터가 희박한 상황이다.한국인을 대상으로 경흉부초음파 중 발견된 복부대동맥류에 대해 조사했고 60세 이상의 환자에서 복부대동맥류 유병률은 2.9%였다.대상 환자군에서 고령, 남성, 고지혈증, 흡연력, 만성신장병, 관상동맥질환이 복부대동류의 발병과 연관성이 있음을 밝혔다.또한 논문을 통해 유병률과 여러 고위험 인자에 근거하여 복부대동맥류 발병의 예측모델을 제시하여 복부대동맥류의 조기 진단에 활용될 수 있다.