김언한 기자

◇사장 승진(1명)△조주완(曺周完) CEO 겸 CSO◇부사장 승진(3명)△김병훈(金炳勳) CTO 겸 ICT기술센터장△이삼수(李三秀) CDO(최고디지털책임자)△장익환(蔣益煥) BS사업본부장◇전무 승진(9명)△김종필(金鍾必) 품질경영센터장△박인성(朴仁成) VS스마트SW개발담당△박희욱(朴熙郁) H&A CX담당△신석홍(申錫洪) HE디지털마케팅담당△이동선(李東善) 중국법인장△장진혁(張鎭赫) 한국온라인그룹장△정재철(鄭在喆) TV기구/LCM개발담당△조휘재(趙彙宰) 특허센터장△진심원(陳深元) 에어솔루션연구소장◇상무 승진(37명)△강용석(康容碩) SIC센터 SDM TP리더△권혁진(權赫珍) LSR연구소장△김사녕(金士寧) 케냐법인장△김선형(金善炯) 한국HE마케팅담당△김용국(金容國) CFO 전략법무실장△김용태(金容台) H&A플랫폼개발Task리더△김의도(金義道) 카자흐스탄법인장△김종호(金鍾鎬) 칠레법인장△김철(金哲) 부품솔루션생산담당△김태년(金台年) HE생산담당△류승호(柳昇昊) ID개발담당△박영은(朴英銀) 고객가치혁신부문 해외담당△손창우(孫昌佑) 테네시생산법인장△송준명(宋浚明) H&A경영전략담당△신동훈(辛東勳) 아시아경영관리담당△신정은(辛貞殷) 테이터융합서비스Task리더△심상보(沈相輔) IR담당△안경모(安慶模) UX연구소장△양정휴(梁正烋) SoC기반기술연구소장△원종화(元鐘和) ID해외영업담당△유시목(劉時睦) HE모듈구매담당△윤성일(尹成日) 한국키친어플라이언스마케팅담당△이병훈(李炳勳) 한국온라인오픈마켓담당△이재승(李在承) 태국생산법인장△이준행(李俊行) ID CX담당△장진호(張進鎬) 특허경영담당△전홍걸(田弘傑) VS Head Unit 개발리더△정대희(鄭大熙) Dishwasher사업실장△정성한(鄭聖翰) 태국법인장△정재훈(鄭載勳) 냉장고개발실장△제영호(諸映昊) C&M표준연구소장△조서린(趙序麟) VS HR담당△조성태(趙成泰) VS스마트한국영업담당△차현승(車炫昇) AV개발실장△최규남(崔圭男) BS솔루션사업담당△홍순열(洪淳烈) 에어케어사업담당△황상문(黃詳文) TV보급형디바이스개발리더