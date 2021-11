이영호 기자

[대전=데일리한국 이영호 기자] 한밭대학교는 창의융합학과 이성지 석사과정생이 제21회 국제정보디스플레이 학술대회(The 21st International Meeting on Information Display, IMID 2021)에서 우수포스터상을 수상했다고 11일 밝혔다.IMID 국제학술대회는 매년 한국정보디스플레이학회 및 미국 정보디스플레이학회 주관으로 열리는 세계 3대 정보디스플레이 관련 전문 학술행사로 올해는 총 20개국에서 662편의 발표 및 2250여 명의 참가자를 기록했다.이 상은 지난 8월에 열린 IMID 2021 국제학술대회의 포스터 발표들을 대상으로 대회 종료 후 별도의 심사기간 동안 그 결과물의 학술적 가치를 평가하여 선정하는 과정을 거쳤다.이성지 씨는 유기전기발광소자(Organic Light Emitting Diodes, OLED)의 핵심요소기술인 상부발광 백색 OLED 최적화 및 컬러필터 집적화 관련, ‘High Luminance Top-Emitting White Organic Light-Emitting Diodes for Microdisplay Applications’이라는 연구논문을 발표해 산업계의 많은 관심을 받았다.한편 이번 연구는 한밭대와 한국전자통신연구원 실감소자원천연구본부 실감디스플레이 연구실 강찬모 박사 그룹, 숙명여대 ICT융합공학부 전자공학전공 이현구 교수 그룹과의 공동연구로 진행했으며, 국제전문학술지인 Journal of Industrial and Engineering Chemistry에 지난 10월 게재되었다.또한 한국전자통신연구원 기본사업의 일환인 ICT 소재, 부품, 장비 자립 및 도전기술 개발 과제로 수행한 결과이다.