정상명 기자

[순천(전남)=데일리한국 정상명 기자] 전남 순천시에서 열린 ‘2021 K-POP in Suncheon’이 국내·외 K-POP 팬들의 뜨거운 성원 속에 성황리에 막을 내렸다.지난달 30일 팔마종합운동장에서 개최된 K-POP콘서트는 전세계 한류팬들에게 청정전남과 생태수도 순천을 홍보해 코로나19 이후 외래 관광객을 유치하기 위해 기획했으며, 전라남도가 주최하고 순천시가 주관하였으며, 문화체육관광부와 한국관광공사가 후원했다.위드 코로나 시대 2000명의 현장 관객과 함께 유튜브 채널 MBC ALL THE K-POP, 여수MBC Music+, 순천시청과 네이버V라이브를 통해 실시간 온라인 스트리밍을 통해 약 130만명의 팬들과 함께 했다.시는 안전한 대면 공연을 위해 행사 전부터 공연장 내외부 방역작업을 하였으며 백신2차 접종완료자, 48시간 이내 코로나 검사결과 음성확인자만 입장하고, 2m 거리두기 좌석 배치, 안전요원 배치 등 안전한 환경에서 공연을 관람할 수 있도록 진행했다.공연 중간마다 MC와 출연진이 함께 순천 낙안배와 관광명소를 소개하고 무대 뒤 순천만국가정원을 배경으로 셀카찍기, 순천 음식 소개 등 멘트와 퍼포먼스로 틈틈이 순천을 홍보하였다.순천시 관계자는 “일상 회복의 신호탄이 될 K-POP콘서트를 성공적으로 개최했다”며 “비록 많은 분들이 현장에 오실 수 없어서 무척 아쉽지만, 이번을 계기로 위드 코로나시대에 맞는 행사와 공연이 지속적으로 이어지길 바란다”고 전했다.