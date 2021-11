해남군, 단호박 저항성전분 효과 식품영양과학회 국제심포지엄 발표

방석정 기자

[해남(전남)=데일리한국 방석정 기자]전남 해남군이 찾아낸 단호박 기능성소재인 저항성전분(Resistant Starch)이 국제 심포지엄 무대에 올랐다.해남군은 지난 27일 부산 벡스코에서 개최된 식품영양과학회 국제 심포지엄에서 해남 단호박 유래 기능성 식품소재에 관한 연구 결과를 발표했다고 1일 밝혔다.이번 행사는‘Tailored to Fit: Food & Nutrition in New Era’라는 주제의 국제 심포지엄과 연구 발표, 식품관련 제품개발경진대회, 식품산업전시회 등으로 진행됐다. 해남군은‘수분-열처리에 의한 단호박 저항성전분의 이화학적 특성’과‘열처리에 의한 단호박 분말의 소화율과 식품 품질’에 관한 주제로 총 2건의 연구결과를 발표했다.저항성 전분은 인체 내 소화효소에 의해 분해되지 않고 위장관의 하부를 거쳐 대장에 들어가서 장내 유익세균의 증식을 촉진하는 효과가 있는 것으로 알려져 있다.해남군은 저항성전분 규명을 토대로 체중조절 효능에 관한 기능성식품 원료등록을 위한 임상을 진행 중으로, 내년에는 한국식품연구원에서 시행하는 식품 기능성평가 지원사업에 응모하여 체중조절 효능의 인체임상을 추진할 계획이다.