29일 오후 9시, 첫 공연…유튜브 ‘KOCCA MUSIC’ 통해 공개

코로나19로 침체된 공연산업에 활력, 다양한 실감기술 공연 실험 무대

11월 개관 예정 KOCCA 뮤직스튜디오의 시리즈 공연으로 내년까지 진행

봉채영 기자

[전남=데일리한국 봉채영 기자] 문화체육관광부(장관 황희)와 한국콘텐츠진흥원(원장 조현래)이 새로운 실감공연 시리즈 'ON THE K'를 런칭하고, 그 첫 번째 공연을 29일 오후 9시 유튜브 음악채널 ‘KOCCA MUSIC’을 통해 공개한다.‘ON THE K : THE FIRST STAGE’라고 명명된 이번 공연은 ▲K팝의 가치(Value K) ▲K팝의 역사(History K) ▲K팝의 위상(Prestige K)의 세 가지 테마로 구성된다.첫 번째 테마에서는 우즈, 온앤오프가 버추얼 공연을 진행하여 생생한 현장감을 선사한다. 오프라인 콘서트 현장에 와 있는 듯한 가상 스타디움 구현 버추얼 공연으로 몰입감을 더한다.팬들의 실제 목소리가 담긴 응원 하모니로 아티스트나 팬들 모두에게 실제 오프라인 무대 같은 감동을 더하는 공연 효과와 몰입감을 극대화하는 입체 음향으로 공연을 즐길 수 있다.두 번째 테마에서는 솔로 아티스트 정세운이 K팝의 역사를 되짚어 보는 시간을 갖는다. 1990년대부터 현재까지 큰 사랑을 받은 아티스트들의 시대별 명곡들을 직접 노래하는 히트곡 메들리로 꾸며질 예정이다.마지막 세 번째 테마에서는 한류의 최전선에서 활약하고 있는 K팝 대표 아티스트들의 공연으로 꽉 채워진다. 슈퍼주니어 D&E, 몬스타엑스, ITZY(있지), CRAVITY(크래비티)의 무대로 국내를 넘어 전 세계 팬들의 마음을 사로잡는 공연이 진행된다.또한 이번 공연은 'STAGE K-POP'이라는 행사로 31일 인도네시아 CGV 그랜드 인도네시아에 한류팬 1130여명을 초청하여 상영할 계획이다.실감공연 시리즈 'ON THE K'는 11월말 올림픽공원 K아트홀을 리모델링하여 개관하는 KOCCA 뮤직 스튜디오의 기획 공연 시리즈로 내년 상반기까지 홀로그램, 메타버스, 입체음향 등 다양한 실감공연을 지속적으로 소개할 예정이다.KOCCA 뮤직 스튜디오는 코로나19의 장기화로 인해 침체된 공연 산업을 되살리고, 양질의 공연 콘텐츠 제작 지원을 위해 조성된 온라인 공연 전문 스튜디오다.