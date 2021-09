대전시교육청 감사관실에 진정서 접수

학교 운동부 일정 임의조정 및 교직원 교육활동 침해 의혹

정예준 기자

[대전=데일리한국 정예준 기자] 대전의 A 사립고등학교의 행정실장이 교직원과 학생들을 대상으로 갑질을 했다는 의혹이 불거져 논란이 되고 있다.데일리한국 취재를 종합해보면 대전시교육청 감사관실에 30여장 분량의 익명의 '진정서'가 접수됐다. 해당 진정서는 A 사립고등학교의 B 행정실장이 교직원과 학교 운동부 학생들을 대상으로 갑질을 하고 비리행위를 저질렀다는 내용이다.해당 자료에는 B 행정실장의 갑질과 비위행위가 총 10여건에 달하는 것으로 적혀있다.대표적으로 B 행정실장은 학교 운동부 감독과 코치, 학생들을 대상으로 운영을 직접 통제해 대회출전이 힘들어지게 만들어 학생들에게 불이익을 가했다는 것이다.진정인은 B 행정실장이 훈련일정과 시간을 일방적으로 변경하도록 지시했으며 이로 인해 대회수상성적이 중요한 운동부 학생들의 전국대회 출전을 불가능하게 만들었고, 운동부 학생들의 휴게실과 샤워실 사용을 제한했다고 주장했다.이에 그치지 않고 B 행정실장은 운동을 그만두는 학생에게 "특기생 자격으로 입학했으니 운동을 그만둔다고 하면 제적시키겠다"고 하는 등 공포 분위기를 조성했다는게 골자다.이어 C 상담교사를 비롯한 기간제 교사들에게도 갑질은 물론 부당하게 계약을 해지시키고 교직원들의 업무에 적극적으로 개입해왔다고 명시했다.B 행정실장은 C 상담교사에게 상담받는 학생들을 위해 구매하는 각종 간식을 왜 구매했는지 일일이 사유를 보고하게 했으며 매번 '상담 활동 계획서'와 '사후 결과 보고서'를 작성해 가져오게 했고 자신과 이사장의 사모가 직접 상담 활동에 참관하겠다고 하는 등 상담교사 업무에 개입하고 집요한 괴롭힘으로 C 상담교사가 결국 학교를 떠나게 만들었다는 것이다.또한 C 상담교사 이외에도 다른 교사들의 교실수업과 실습, 운동장 및 체육관 수업이나 학생지도 활동에 개입해 자신의 업무인 행정업무가 아닌 교육업무에도 관여해 외부가 아닌 내부에서 교권을 침해해왔다는 내용이다.여기에 2020학년도 새 학기 기간제 교사들에게 근무 기간과 상관없이 모두 계약 해지를 통보하고 공개채용에 응시하게 했으며 이 과정에서 D 주무관이 기간제 교사들의 퇴직금을 1년 단위로 정산해야 하지만 단순 업무 실수로 인해 D 주무관이 이를 시정하려고 했으나 B 행정실장이 해당 사안을 묵인하고 전원 계약 해지토록 지시해 기간제 교사들이 모두 교단을 떠나게 됐다고 주장했다.이 외에도 여러 가지 각종 갑질과 비위가 종합세트를 방불게할 정도로 내용이 명시됐으며 진정인은 B 행정실장과 다른 피해 교직원과 학생들이 교육청에서 진정내용을 조사하기 전까지 함께 근무해야 한다는 사실에 모두 힘들어하고 있다고 안타까워했다.대전시교육청 감사관실 관계자는 "해당 내용의 진정서가 접수된 것은 사실"이라며 "현재 익명으로 접수된 사안이기에 A 고교 전반에 대해 감사가 진행될 것"이라고 전했다.이어 "감사 시점은 다른 감사 일정을 고려해 10월 말 경으로 예정될 것이며 예정보다 더 빨리 감사를 진행할 수도 있다"며 "진정인들이 절대 피해가 가지 않도록 조치할 것이고 갑질이나 비리 사실이 확인되면 A 고교 법인에 해당 사실을 통보해 B 행정실장에 대한 거취를 결정하게 할 것"이라고 말했다.이를 두고 교육계 한 관계자는 "갑질과 비위행위 의혹을 받는 B 행정실장과 갑질의 피해자인 교직원과 학생들이 감사 결과가 나오기 전까지 함께 근무해야 한다는 점을 고려한다면 이른 시일 내에 감사를 진행하고 감사가 마무리될 때까지 피해자와 B 행정실장의 분리 문제도 선행돼야 할 것"이라며 "전체적인 내용이 교직원들의 교육활동이나 학생들의 학습권을 크게 침해받은 사안들인 만큼 교육청은 성역 없이 감사를 진행하고 빠른 시일 내에 결과를 발표해야 한다"고 말했다.