고은정 기자

[천안(충남)=데일리한국 고은정 기자] 충남 천안서북경찰서가 범죄피해자 보호 및 지원을 위한 이색 활동으로 눈길을 끌고 있다.천안서북경찰서는 28일 천안불무초등학교 앞에서 출근길 시민을 대상으로 천안서북경찰서, 천안시청, 천안교육지원청, 천안시민이 함께하는 둥근ONE 길거리 캠페인을 펼쳤다고 29일 밝혔다.천안서북경찰서에 따르면 이번 캠페인은 성·가정·학교폭력 및 아동학대 범죄가 계속 증가함에 따라 지역사회가 범죄의 심각성을 바로 알고 피해자 보호에 대한 동참을 이끌어 내기 위해 마련됐다.정모(74)씨는 “뜻깊은 행사에 참여하게 되어 뿌듯하고 작은 마음이지만 함께 나눌 수 있어서 기쁘다”고 말했다. 특히 천안서북경찰서는 범죄 피해자를 담을 수 있는 둥근ONE 로고를 직접 제작했다.로고에 기재된 “WE ARE ONE”이라는 문구는 우리 모두 하나라는 의미뿐만 아니라 영어단어 ONE은 영어단어 OUT, NO, YES를 담고 있다.또 둥근ONE 로고가 인쇄된 티셔츠 100장을 제작해 천안시민이면 누구나 구매할 수 있다.구매 수익금은 사회복지공동모금회에 범죄피해자보호기금으로 기부된다.임종하 천안서북경찰서장은 “범죄를 예방하고 범인을 검거하는 것도 중요하지만 피해자에 대한 실질적 지원으로 범죄피해로부터 빠른 회복과 치유를 돕는 것 또한 중요하다"며 "천안시민들의 적극적인 관심을 부탁드리며 지역사회의 소리를 담은 치안정책을 정성스럽게 추진하여 더 안전하고 따뜻한 사회안전망을 만들겠다"고 밝혔다.