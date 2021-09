이영호 기자

[대전=데일리한국 이영호 기자] 충남대 사범대학 교육학과 BK21 세계시민교육 미래인재 양성사업단이 해외 석학을 초청해 세계시민교육 및 진로교육 분야의 세계적인 석학들의 견해와 경험을 통해 세계시민교육의 국제적 동향을 살펴보고 미래를 함께 조망해 보는 세미나를 개최한다.교육학과 ‘BK21 세계시민교육 미래인재 양성사업단’은 29일 오전 10시 텍사스주립대학교(Univ. of Texas at Austin) 도리스 배커(Doris Baker) 교수를 초청해 ‘Teaching students of multicultural backgrounds in the US: An Interdisciplinary Approach’를 주제로 세미나를 개최한다.코로나19에 따른 사회적 거리두기 상황을 고려해 온라인 비대면(ZOOM)으로 진행되는 이번 특강은 사전 신청 시 누구나 참여 가능하다.