비대면 개최에도 국내외 160개사, 38개국 바이어 505명 참가

봉채영 기자

[전남=데일리한국 봉채영 기자] 문화체육관광부(장관 황희)가 주최하고 한국콘텐츠진흥원(원장 조현래)이 주관하는 국제방송영상콘텐츠마켓 2021(BroadCast WorldWide)이 지난 6일부터 10일까지 개최됐다.올해로 21회째를 맞이한 BCWW 2021은 ‘콘텐츠, 새로운 세계로 여행하다(Content, Traveling to a New World)’라는 슬로건 아래 온라인으로 열렸다. 온라인 마켓에는 국내외 방송영상 콘텐츠 160개 기업이 전시에 참가했고, 38개국 505명의 바이어가 비즈매칭에 참가했다.한국의 K-포맷을 포함한 영국·프랑스·네덜란드·스페인·일본 총 6개국이 'BCWW 국제 포맷 기획안 피칭'에 참여, NBC유니버셜·워너브라더스·프리멘탈·SBS·CJ ENM의 심사위원들이 최고의 포맷을 선정해 1위는 일본의 요미우리 TV, 2위는 한국 제작사 디팟이 수상했다.한편 ‘BCWW 콘퍼런스’는 코로나19로 인해 급격히 변화하는 글로벌 미디어 산업의 재편과 그 속에서 우뚝 선 K-콘텐츠의 위상을 실감할 수 있는 장이었다.콘퍼런스에 참여한 국내외 방송영상산업 전문가들은 강연, 토론, 인터뷰 등 다양한 방식으로 트렌드와 인사이트를 전했고, 온라인으로 접속한 참관객들은 실시간 채팅에 참여하여 활발히 질문하고 의견을 나눴다.업계 관계자는 물론 일반 국민까지 함께 즐길 수 있는 축제와 같았던 올해 콘퍼런스를 통해 BCWW는 명실상부 아시아 최대 국제 방송영상 마켓임을 증명했다.특히 ‘글로벌 방송 시장이 바라보는 K-콘텐츠의 매력’ 기조 세션에서 미국 방송사 폭스 계열 제작사인 FAE(Fox Alternative Entertainmet)의 수장 롭 웨이드는 “전 세계에서 가장 창의적인 곳은 한국”이라며 K-콘텐츠의 우수성과 독창성을 극찬했다.마지막 날인 10일에는 ‘사회적 가치 숏폼 영상 공모전’의 시상식이 메타버스 게더타운에서 진행됐다. 이번 공모전은 ESG 가치의 확산을 위해 ‘환경 보전’을 주제로 지난 6월부터 공모를 진행했다.공모전 대상의 영예는 글로벌 숏폼 다큐멘터리 ‘Great Wall of Jeju(흑룡만리)’가 차지했다. 4개의 수상작은 13일부터 OTT 웨이브에 상영관이 마련됐다.한편 9일에 진행된 뉴미디어 콘텐츠상 시상식에서는 온라인 동영상 서비스 플랫폼에서 서비스된 우수 영상콘텐츠를 비롯, 산업 발전에 기여한 미디어 사업자 및 크리에이터를 선정하여 시상했다. 올해 대상은 에이앤이코리아-달라스튜디오의‘네고왕’이 차지했다.콘진원 조현래 원장은 “BCWW 2021은 그 어느 때보다 역동적인 국내외 참여와 뜨거운 관심을 받으며 세계 시장에서 K-콘텐츠의 위상을 입증했다”며, “K-방송영상콘텐츠의 글로벌 확산과 지속 성장을 위해 앞으로도 다각도의 노력을 기울이겠다”라고 전했다.