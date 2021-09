2022~2023년 국비포함, 104억원 투입 예정

[천안(충남)=데일리한국 고은정 기자] 문진석 의원(충남 천안갑)이 10일 천안시 지능형교통체계(ITS) 구축사업을 위한 국비 57억원을 확보했다.문 의원은 이날 보도자료를 통해 "2022년부터 2023년까지 이번에 확보된 57억원의 국비를 포함해 총 104억원의 예산을 ITS 구축에 투입할 계획"이라고 이같이 밝혔다.ITS는 첨단기술을 활용해 교통정보를 실시간으로 수집, 관리하는 차세대 교통시스템으로 교통체계의 안전성과 효율성을 높이는 환경 친화적 교통체계다.천안시 ITS 구축사업에는 △스마트 교차로 시스템 도입 △스마트 횡단보도 등 첨단신호시스템 구축 △통합주차정보 플랫폼 구축 △교통정보센터 소프트웨어, 네트워크웨어, 응용 소프트웨어 고도화가 포함된다.ITS 구축으로 천안시 교통체계의 과학화o자동화된 관리가 가능해져 도시 팽창과 인구 유입에 따른 천안시의 교통혼잡 문제가 해결되고 교통사고가 줄어들 것으로 기대된다.문진석 의원은 “천안시 ITS 구축으로 교통체계가 개선되고 안전이 향상되어 천안시 교통문제가 상당 부분 해소될 것”이라며 “천안시가 안전한 스마트 교통도시가 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.