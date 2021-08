2012년 맺은 후원계약...2024년 결승전까지 12년간 지속

선치영 기자

[대전=데일리한국 선치영 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 유럽프로리그 상위팀 간 축구대회인 ‘유럽축구연맹 유로파리그’ 공식 후원 계약을 오는 2023/24시즌까지 3년 더 연장해 전세계 축구팬을 대상으로 글로벌 브랜드 활동을 강화한다.2012년 처음 인연을 맺은 한국타이어와 UEFA는 이번 연장 계약을 통해 총 12년간 공식 파트너로 활동하게 됐다.또 올 시즌부터 새롭게 출범하는 UEFA 유로파 컨퍼런스리그에 한국타이어 글로벌 전략 브랜드 ‘라우펜(Laufenn)’의 스폰서 계약도 함께 공개했다.라우펜은 합리적인 소비를 지향하는 고객의 니즈로 탄생해 유럽과 미국 등 80개국에서 성장해 온 전략 브랜드다. 우수한 품질 경쟁력과 성능을 유지하면서도 합리적인 가격을 갖춘 것이 특징이다.이로써 전세계 축구팬들은 한국타이어와 함께 2021/22시즌 양 리그를 통틀어 64개 팀이 총 282번의 경기에서 경쟁하는 것을 볼 수 있다.한국타이어는 경기장 보드 및 LED 광고판, 미디어 월 등 경기장 내 마케팅 수단 뿐 아니라 ‘이 주의 선수(Player of the Week)’ 발표, ‘심판 마스코트’, ‘이 주의 팀(Team of the Week)’ 발표 등 새로운 이니셔티브를 통해 브랜드 가치를 더 가까이에서 체험할 수 있는 기회를 적극적으로 모색해 나갈 계획이다.지난 9년간의 파트너십을 통해 한국타이어는 자사의 마케팅 활동과 더불어 어린이, 장애인 등을 위한 다양한 캠페인을 전개해 왔다.