김용우 기자

융합 사고력 기반 에듀테크 기업 씨엠에스에듀와 ESL(English as a Second Language) 기반 창의 사고력 교육기업 청담러닝은 두 학원을 동시 수강하는 학생을 위한 멤버십인 ‘씨.아너스(C.Honors)’ 가입자를 모집한다고 밝혔다.씨.아너스는 9월 가을학기에 동시 수강하면 가입할 수 있다. 적용 브랜드는 씨엠에스에듀의 경우 CMS 영재교육센터(사고력관), CMS 영재관, 노이지(NO.ISY), 엣지(ED.GE), 씨큐브코딩(C3coding)이고, 청담러닝은 청담어학원, 에이프릴어학원(April), 페이지바이페이지(Page by Page)이다.씨.아너스는 씨엠에스에듀와 청담러닝 동시 수강으로, 사고력 교육의 시너지를 내기 위해 출시한 창의융합교육 멤버십이다. 6월 론칭한 이후 씨엠에스에듀의 수학·코딩·SW 기반 사고력 교육과 청담러닝의 언어(영어) 기반 창의 사고력 교육을 진행하고 있다.멤버십 가입 시 매월 CMS에듀 수강료 5% 할인과 청담러닝 온라인학습 30% 할인 혜택을 제공하며, 기존 멤버십 가입자를 포함해 가을학기 가입자까지 상시 할인 혜택을 제공한다. 씨.아너스를 가입은 수강하는 지점의 멤버십 운영 여부를 확인하고, 이후 센터를 방문하거나 홈페이지를 통해 신청하면 된다.9월19일까지 멤버십을 신규로 등록하면 ‘청담 e-library’ 프리미엄 구독권을 제공하며, 가을학기 3개월(9월~11월) 동안 무료로 열람할 수 있다. 자세한 내용은 씨엠에스에듀와 청담러닝 홈페이지에서 확인할 수 있다.이충국 씨엠에스에듀&청담러닝 겸임대표는 “씨.아너스는 수리와 언어 융합 사고력 교육으로, 통찰력과 창의력, 체계적 논리적 사고력을 갖추는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.