안동테마파크 등 총 4개 업체 3년간 일괄 운영

김철희 기자

[안동(경북)=데일리한국 김철희 기자] 경북 안동시가 지난 2008년 광역경제권 선도프로젝트 사업에 선정돼 추진 중인 '3대문화권사업'에는 국비 2382억원을 포함한 총 3930억원의 예산이 투입됐다.지난 2010년부터 시작된 사업은 올해 하반기 준공을 앞두고 지난 7월부터 관리위탁 및 용지매각 공모를 시행한 결과 지난 18일 안동테마파크가 우선 협상대상자로 선정됐다.민간위탁운영 우선 협상대상자로 선정된 안동테마파크는 컨소시엄으로 안동테마파크, 안동프라자 두 개의 특수목적법인으로 구성, 총 4개 업체가 안동시의 3대문화권사업 운영과 관광개발사업에 참여해 3년간 일괄 운영하게 됐다.안동테마파크의 대표회사인 '에이스종합관리''태환에너지개발'은 한국문화테마파크 및 안동국제컨벤션센터, 세계유교문화박물관 등 3대문화권사업의 시설 전반에 대한 관리 운영을 수행하게 되며 숙박, 상업시설부지를 매입해 호텔, 상가 건립을 통해 3대문화권사업의 안정적인 운영기반시설 조성을 담당하게 된다.'안동프라자'는 국내 대기업 중에서도 경쟁력이 있는 에너지전문기업 E1과 전력·자동화 분야 국내 1위 기업인 LS Electric이 참여하여 자산전문운영사인 KAIM과 연계하여 3대문화권사업에 참여한다,앞으로 유교문화권사업 단지는 5개 테마로 ▲한국문화테마파크(즐길 樂) ▲세계유교선비문화공원[안동국제컨벤션센터/세계유교문화박물관] (알 知) ▲한옥호텔(몸 體) ▲지역밀착형 상업시설(먹을 食) ▲복합문화단지(쉴 休)가 조성된다.안동의 유교문화를 전 세계에 알리기 위해 역사 속 놀이, 체험, 실감 미디어 등 K-Culture 콘텐츠 개발을 통해 경쟁력을 높이고 낮부터 밤까지 화려한 볼거리와 먹거리, 즐길 거리로 관광, 숙박, 음식 등 관광객이 접하는 모든 분야에서 All in One 관광 플랫폼을 구축할 계획이다.또 주변관광지와 수상자원을 연계 활용해 운영을 내실화하고, 지역 관광 사업자가 동반 성장할 수 있는 모델도 발굴한다.시는 2000여명이 동시 수용 가능한 안동국제컨벤션센터에서 2022년 36개국 494개 도시가 참여하는 제16회 국제교육도시연합 세계총회와 66개국 121개 회원도시가 참가할 예정인 제18회 세계역사도시회의가 개최되면 국내외 수많은 방문객들이 모여들어 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.안동시는 관리위탁에 참여한 업체의 전문성을 살려 3대문화권 인근 도산서원, 한국국학진흥원, 퇴계종택 등 유교문화자원과 산림과학박물관, 호반자연휴양림 등 관광자원을 3대문화권사업과 연계하여 학생들의 수학여행 코스를 개발하고 아울러 안동호를 활용한 수상관광자원(수상택시) 등 그린 관광뉴딜 개발방안도 모색 중이다.권영세 안동시장은 "이 사업은 안동 역대 최대 규모의 사업비와 공사기간을 수반하는 만큼 인구감소와 일자리 부족에 직면한 현 상황을 타개하고 지역경제 활성화에 주축이 될 가장 중요한 사업으로, 관광거점도시 사업과 연계해 전 세계적인 관광 랜드마크이자 마이스 산업의 중심지로 조성해 글로벌 관광도시로의 위상을 높이겠다"고 밝혔다.