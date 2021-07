수상자 19명 선정

김원균 기자

[김천(경북)=데일리한국 김원균 기자] 경북 김천시가 28일 시청 강당에서 제1회 'Happy together 김천' 운동 영어스피치대회 수상자에 대해 시상했다.지역 초·중·고등학생을 대상으로 진행한 이번 대회는 모두 207명의 학생이 참가했으며, 예비심사와 경연을 통해 19명의 수상자를 선정했다.초등학교 저학년부는 ▲최우수 박재인(농소초3) ▲우수 강규주(율곡초2) 채의준(농소초1) ▲장려 남규미(다수초2) 박시윤(율곡초2) 정하윤(동부초2)이다.초등학교 고학년부는 ▲최우수 박수광(율곡초6) ▲우수 김유연(운곡초6) 김효재(운곡초6) ▲장려 엄예린(율곡초4) 이태양(율곡초4) 채윤성(신일초5)이다.중고등부는 ▲최우수 정가영(성의여중1) ▲우수 이승찬(율곡고2) 황진하(링컨고2) ▲장려 이하민(율곡중2) 전현경(링컨고1) 정시윤(율곡중2) 최예원(운남중1)이다.시는 수상자 영상을 김천시 공식 유튜브를 통해 전 시민에게 공개해 'Happy together 김천' 운동 동참을 유도한다는 방침이다.김충섭 김천시장은 “앞으로도 학생들과 함께하는 다양한 프로그램을 준비하고 있으니 많은 관심과 참여로 Happy together 김천 운동에 동참해주시기 바란다”고 밝혔다.