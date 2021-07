9월 개최…7월 23일까지 신청

봉채영 기자

[전남=데일리한국 봉채영 기자] 문화체육관광부(장관 황희)와 한국콘텐츠진흥원(원장대행 정경미)은 오는 23일까지 국내 뮤지션의 해외 진출을 위한 글로벌 뮤직 마켓 '2021 서울국제뮤직페어(MU:CON)'의 쇼케이스에 참가할 뮤지션을 모집한다.올해로 10주년을 맞는 ‘뮤콘 2021’은 국내외 음악산업계의 네트워크 구축과 업계 종사자 간의 교류 활성화를 통해 해외 진출을 도모하는 아시아 최대 글로벌 뮤직 마켓이다. 오는 9월 30일부터 10월 2일까지 콘진원의 유튜브 채널 ‘KOCCA MUSIC’을 통해 온라인 개최된다.특히, 올해는 ‘K팝의 10년과 미래 : A DECADE OF K-POP AND THE FUTURE AHEAD'를 주제로 뮤콘 개최 10주년을 축하하는 특별공연과 뮤직테크 IR(기업설명회) 피칭 프로그램까지 풍성함을 더할 예정이다.‘뮤콘 2021’에 참가하는 뮤지션은 쇼케이스 영상콘텐츠 제작 지원 및 글로벌 주요 음악 관계자와의 비즈매칭과 방송, 홈페이지, 소셜미디어 온·오프라인 홍보 지원을 받게 된다. 올해는 특별히 글로벌 음악 채널 ‘SBS MTV’에 하이라이트 방송으로 편성된다.또한 신규 글로벌 프로젝트에 비즈니스 비용을 지원하는 ‘뮤콘 초이스’ 프로그램을 신청할 수 있다.뮤콘에 참가 등록한 해외 바이어와 국내 기획 및 제작자와 비즈매칭을 통해 새로운 해외 진출 프로젝트가 성사되면 ‘뮤콘 초이스’ 프로그램을 신청할 수 있고, 선정되면 사후 비즈니스 비용을 지원받는다.쇼케이스 활동 우수 뮤지션을 위한 추가 혜택도 있다. 글로벌 한류팬을 대상으로 연말 개최 예정인 온라인 K팝 콘서트 ‘K-뮤직시티페스티벌’의 참가 지원과 함께 팀별 최대 1000만원 상당의 스트리밍 플랫폼, 소셜미디어 등 온라인 플랫폼을 기반으로 한 글로벌 프로모션 광고 지원을 받을 수 있다.참가 자격은 음원 발매 경력이 있으며, 대중음악 뮤지션은 장르 제한 없이 누구나 신청 가능하다. 참가 신청에 대한 보다 자세한 사항은 콘진원 누리집(www.kocca.kr)에서 확인할 수 있으며, 오는 23일 오전 10시까지 온라인으로 신청해야 한다.