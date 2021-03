심재용 기자

[오산(경기)=데일리한국 심재용 기자] 오산시는 곽상욱 시장이 올해 10월27일부터 30일까지 우리나라에서 개최되는 제5회 학습도시 국제회의(ICLC 5, the fifth International Conference on Learning Cites) 자문위원으로 위촉됐다고 11일 밝혔다.학습도시 국제회의는 유네스코 평생학습연구소(UIL, UNESCO Institute for Lifelong Learning) 주관 아래 평생학습 관련 중요사항 논의 및 글로벌 네트워크 형성을 위한 국제회의를 통상 격년으로 개최하고 있다.오산시는 2016년 GNLC(유네스코 글로벌 학습도시 네트워크, UNESCO Global Network of Learning Cities)에 가입했다. 2017년 아일랜드 제3회 회의부터 매회 참석, 선진우수사례를 벤치마킹하고 오산시 평생학습 사례를 소개해 왔다.2019년 콜롬비아 제4회 국제회의 '건강과 웰빙을 위한 학습'주제 클러스터에 아일랜드 코크시와 공동 코디네이터로 선정돼 2020년부터 활발히 활동해오고 있다.곽 시장은 △시민의 건강한 삶을 위한 평생학습 △지역사회 복원력 및 학습 시스템 강화 △건강과 웰빙을 위한 공간으로의 도시 재탄생과 관련한 주제별 결론도출 및 연사 추천 등 성공적인 회의가 될 수 있도록 자문위원 역할을 수행할 예정이다.