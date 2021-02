언택트 시대 시뮬레이션 교수학습법

봉채영 기자

[광주=데일리한국 봉채영 기자] 전남대학교가 언택트 교육 환경에서도 학생들에게 질 높은 교육을 제공할 수 있는 교수학습방법을 강구하기 위한 심포지엄을 가진다.전남대 간호대학(학장 권영란 교수)은 오는 17일 ‘효과적인 시뮬레이션 교수학습방법 및 실습 운영’이라는 주제로 `2021 전남대학교 CARE CENTER 심포지엄'을 개최한다.간호대 케어센터가 주관하는 이번 심포지엄은 임상실습에 대한 패러다임의 전환을 맞고 있는 시기에 혁신적인 교육전략을 모색하고, 간호학 전공 학생들의 임상역량을 강화하기 위해 마련됐다.심포지엄에서는 ▲간호 시뮬레이션에서 효과적인 디브리핑 방법과 평가(노영숙 중앙대 간호학과 교수) ▲간호 시뮬레이션에서 효과적인 촉진과 평가(김영주 성신여대 간호학과 교수) ▲시뮬레이션 운영 국내 사례(박숙경 전북대학교 간호학과 ▲Essentials&Examples of Simulation-Based Nursing Education in the United States(한정연 워싱턴대 강사) 등 국내·외 전문가들의 주제발표와 참여자들의 질의응답이 진행된다.웹상에서 이루어지는 세미나(Webinar) 형식으로 진행되는 이번 심포지엄은 국내·외 사례 공유를 통해 우수한 시뮬레이션 교육과 연구 활동을 촉진하는 계기가 될 것으로 기대된다.