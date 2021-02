부산 유망 자체브랜드 선정…신제품개발 및 사업화 자금 지원

양준모 기자

[부산=데일리한국 양준모 기자] 부산시는 부산 신발산업의 로컬브랜드 집중육성을 통한 고부가가치 산업 전환을 위해 ‘2021 부산브랜드 신발육성사업(이하 ’부산브랜드‘)을 추진한다고 1일 밝혔다.‘부산브랜드’ 사업은 부산 신발만의 브랜드 포지셔닝(고기능성, 하이엔드, 패션디자인화 등) 구축을 위한 유망 신발브랜드를 선정해 성장사다리식(창업형, 성장형, 성숙형) 지원으로 연내 신제품 출시를 목표로 한다.시는 부산 로컬브랜드 신발업체 9개사를 선정해 지원한다. 분야별로 스타트업 또는 소공인기업의 창업형 4개사, 매출 50억원 미만의 성장형 4개사, 매출 50억원 이상의 성숙형 1개사다.선정된 기업에는 신제품개발 및 브랜딩 등 사업화 비용을 기업당 2000만~4000만원 지원한다. 또한 가점제를 개선해 역외기업이 부산으로 이전하는 경우 가점을 준다.특히 올해는 부산신발에 정품인증 레이블(정품 스티커) 기술을 처음으로 도입한다.한국조폐공사에서 보유한 정품인증 기술을 도입해 부산에서 개발하고 생산된 신발에 정품스티커를 부착한다.국내외시장 진출 시 “Made in Busan” 제품임을 인증하고 위조품 방지와 제품 경쟁력을 확보할 것으로 기대된다.정품인증 스티커에는 ‘made in Busan’이란 문구와 부산을 상징하는 디자인이 담길 예정이다.이를 위해 지난 20일 먼슬리슈즈, 한국조폐공사, 부산경제진흥원 신발산업진흥센터가 시범사업 계약을 체결했다.이병진 부산시장 권한대행은 “작년 시범사업으로 도입된 부산신발 정품인증 레이블 사업을 올해부터는 ‘부산브랜드’ 사업에 정식으로 도입함으로써 ‘Made in Busan’ 제품을 인증하고 위조품으로부터 보호받을 수 있는 좋은 계기가 마련됐다”면서 “조폐공사와 협력관계를 지속해 이 사업을 통해 개발·생산되는 제품에는 정품스티커를 부착할 계획”이라고 말했다.‘부산브랜드’ 사업에 관심 있는 기업은 부산경제진흥원 신발산업진흥센터로 신청서를 방문 접수해야 한다. 접수 기간은 2월 1일부터 22일까지다.