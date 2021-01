학생중심 대학혁신지원사업프로그램 제안대회 시행

국제물류학과 우인철, 장영민 학생 대상 수상



윤나리 기자

[부산=데일리한국 윤나리 기자] 동명대는 재학생을 대상으로 시행한 학생중심 대학혁신지원사업 프로그램 제안대회에서 국제물류학과 우인철 학생, 장영민 학생이 대상(상금 각 50만원씩)을 받았다고 12일 밝혔다.우인철 학생은 재능나눔과 지역사회 연계 프로그램인 ‘내가 잘하는 모든 것은 Give Out!, 내가 부족한 모든 것도 Hand Out!’, 장영민 학생은 쉐어하우스 시스템을 적용해 지역 시니어 계층의 문제를 해결할 수 있는 ‘빈방 쉐어 할래요?’라는 프로그램을 제안해 대상을 수상했다.이번 제안대회 참여 아이디어는 총 18개로 이 중 대상 2명, 우수상 4명, 장려상 7명이 선정됐다.선정된 18개 아이디어는 △나도 하나쯤은 있어! 나만의 기술자랑 공모전 △맞춤형 뷰티 트렌드 활성화 사업 △글로벌 인재를 양성하기 위한 글로벌적 마인드 강화 및 자격증 획득 △동명대학교 지식 IN+ALL IN ONE 어플리케이션 △FOREVER프로그램 △What’s your personal color? △나를 알고 취업하자! TU멘토링 프로그램 △체험 원위크 클래스 △TU 동행 길잡이 △드림 스케치 △TSS라스트, 그리고 취업 내가 따야 할 별 △유학생 Street Communication △국내 최초 한 개층 전체 AI 친환경 시스템 건물, 트렌디한 홍보 △함께 나아가는 우리들의 캠프 과정 제안 △학교에게 바라는 점이 있어요! △다양한 분야에서 지원하는 동명대 등이다.이번 2020년 학생중심 대학혁신지원사업 프로그램 제안대회는 재학생의 참여로 대학혁신지원사업 프로그램 관련 혁신 아이디어를 발굴하고 이를 3차년도 사업계획서에 반영함으로써 학생이 주체가 되는 대학혁신지원사업을 조성하기 위해 마련했다.이지은 동명대 대학혁신지원사업관리팀 초빙교수는 “많은 재학생들이 대학혁신지원사업에 보내준 관심과 수준 높은 아이디어 제안에 놀랐고 소통하는 동명의 저력을 경험한 대회라 기뻤다”면서도 “학생들에게 동명대 대학혁신지원사업이 실질적 도움이 되도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.김도윤 김도윤 대학혁신지원사업관리팀장은 “우수 안건은 소관부서와 논의 후 반드시 대학혁신지원사업 3차년도 계획에 반영할 것”이라며 “동명대 대학혁신은 앞으로도 학생들을 가장 중심에 두고 나아갈 것”이라고 전했다.