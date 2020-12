윤나리 기자

[울산=데일리한국 윤나리 기자] 춘해보건대 간호학과는 30일 재학생 96명과 줌(Zoom)을 활용한 비대면 온라인 국제교류를 개최했다고 밝혔다.특강은 간호학과 23회 졸업생인 감성희 강사가 ‘Becoming a Nurse in New York’이라는 주제로 진행했다. 감성희 강사는 미국의 Lehman College에서 석사를 마친 후 현재 미국 뉴욕 NYC Health + Hospital/Elmhurst Family nurse practioner로 재직 중이다. 해당병원에서 정신과 병동의 내과 환자들을 진료하고 있다. 또 현재 대학원에서 Doctor of nurse practioner을 밟고 있다.강의에서는 코로나19 바이러스로 인한 현재 미국의 의료현장의 상황, 미국 취업에 대한 계획 방법, 미국과 한국 병원의 근무환경의 차이점, 미국에서 Nurse practioner가 되기까지의 과정 등을 설명했다. 특히 미국사회의 문화와 환경은 다양하므로 무한한 열정과 특별한 마음가짐, 언어의 중요성을 강조했다. 이어 학생들과 질의응답 시간도 가졌다.김미리 간호학과 2학년 학생은 “우리대학 졸업생이 직접 미국에서 경험한 간호사 생활을 구체적으로 알려 줘서 좋았고 막연하게 미국간호사가 되고 싶다는 꿈보다는 현실적인 어려운 점을 짚어 주어 감사했다”며 “춘해의 동문들이 미국에서 활발하게 활동하며 자랑스럽게 일하고 있다는 점이 뿌듯하다”고 말했다.