비대면 교육 관심 높아 추가모집 중…12월까지 무료 입학전형

김용우 기자

에듀테크 기업 씨엠에스에듀(CMS에듀, 대표 이충국)가 자사의 온라인 클래스 ‘CMS ON’을 1일 정식으로 선보였다.CMS ON은 온라인 사고력 클래스인 노이지(NO.ISY)와 온라인 프리미엄 영재 클래스 엣지(ED.GE) 수업으로 구성했다. 씨엠에스에듀는 해당 클래스의 그랜드 오픈을 앞두고 지난 11월 전국 학생들을 대상으로 한 입학전형을 실시했다.먼저, 노이지(NO.ISY) 클래스는 CMS의 대표 융합 사고 프로그램 Pre-WHY, WHY 수업을 진행한다. 오프라인 사고력 수업과 동일하게 다양한 교구를 활용하고 활발하게 토론할 수 있는 온라인 시스템을 갖췄으며, 선생님, 친구들과 자유롭게 토론할 수 있는 ‘소통페이지’, 디지털화한 스마트 인터랙티브 교구를 이용하는 ‘교구페이지’를 활용할 예정이다. 특히 디지털 교구를 활용한 퍼즐과 게임은 흥미와 재미를 한층 높인 것이 특징이다.엣지(ED.GE)는 CMS 대치영재관의 최상위 클래스를 온라인 라이브로 수업하는 방식으로, 오프라인에서만 들을 수 있었던 프리미엄 영재 수업을 전국 어디서나 경험할 수 있다. 학습상담, 질의응답 등 학생 개별 관리 모두 온라인으로 이루어질 예정이며, 12월 개강에는 2021년 한국수학올림피아드(KMO) 1차 시험 대비 이론과 문제풀이, 2022학년도 영재학교 대비 창의적 문제해결력 검사 주제와 유형 분석 등을 진행한다.한편, 씨엠에스에듀는 최근 비대면 교육에 대한 관심이 높아지면서 노이지, 엣지 두 클래스 모두 현재 수강생을 추가 모집중이다. 씨엠에스에듀 관계자는 “최근 코로나19가 다시 확산하며 온라인 클래스 입학 문의가 증가하면서, 온라인사고력 클래스 노이지에 관심이 몰려 현재 수강생을 추가 모집 중”이라고 전했다.입학전형 신청은 CMS ON 홈페이지 회원가입 후 날짜와 시간 등을 선택하면 된다. 자세한 내용은 CMS ON 홈페이지에서 확인할 수 있다.