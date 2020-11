<승진>◇전무 △김희연 BID/IR 담당 △이진규 업무혁신그룹장 △이현우 TV 운영혁신그룹장



<신규선임>◇상무 △강원석 TV 상품기획담당 △권재영 IT 전략/마케팅담당 △김기영 Mobile 고객/품질담당 △김승도 난징법인장 △김흥수 Mobile 공정개발담당 △박환우 Mobile 영업그룹 Mobile1담당 △배성준 OLED TV Panel 개발담당 △백지호 OLED Cell 연구/개발담당 △송유진 노경담당 △안상현 Auto 영업담당 △윤원균 IT 제품개발1담당 △이병승 SCM Process Innovation 담당 △이해원 생산기술담당 △전종석 IT 영업/마케팅그룹 IT2담당 △최인관 Mobile Module 기술담당 △최훈 제품기술담당