윤나리 기자

[창원(경남)=데일리한국 윤나리 기자] 창원대는 경남마산로봇랜드 컨벤션센터에서 ‘2020 자율운항보트 페스티벌’과 함께 열린 ‘자율운항보트 경진대회’를 성공적으로 개최했다고 26일 밝혔다.‘로봇과 함께 미래의 바다로! Take a RO-BOAT to the future!’라는 주제로 개최된 이번 행사와 함께 열린 ‘자율운항보트 경진대회‘에서 창원대는 ’요소기술부문 조선해양기자재연구원장상’을 수상했다.이번 페스티벌은 경상남도, 창원시, 선박해양플랜트연구소 공동 주최, 대한조선학회와 경남로봇랜드재단이 공동 주관했다. 창원대 LINC+사업단, 경남대 LINC+사업단이 협업해 국내 최초 전국 대회인 ‘제1회 자율운항보트 경진대회 2020’을 함께 운영했다.특히 제1회 자율운항보트 경진대회는 대한조선학회장을 맡고 있는 창원대 윤현규 LINC+사업단장이 주도적으로 참여해 창원대 조선해양공학과의 우수성을 알렸다.이번 대회는 전국 대학생 24개 팀과 일반 참가자 1팀이 참가했으며 선수들의 창의적 아이디어를 통해 제작된 자율운항보트가 경합을 벌였다. △스피트 경기(원격조정) △정확한 경로를 따라가는 호핑 투어(오토파일럿) △장애물 통과(자율운항) 등 3개 종목에서 대회가 진행된 가운데 정밀 계측 장비를 통해 엄격한 심사가 이뤄졌다. 각 종목을 종합 해 우수한 성적을 낸 팀에게 장관상, 시장상 등이 수여됐다.창원대는 LINC+사업 지원을 받은 산업시스템 및 조선해양공학부 함승호 교수와 ‘CWNU Boat팀(최지훈 학생 등 8명)’이 참가해 ‘요소기술부문 조선해양기자재연구원장상’을 수상했다.윤현규 창원대 LINC+사업단장은 “이번 행사를 통해 친환경과 4차 산업혁명이라는 시대적 트렌드 및 글로벌 해사(Maritime)와 선박 니즈의 변화가 조선해양 학문, 기술·산업의 새로운 변화를 요구하고 있다는 것을 확인했다”며 “앞으로도 LINC+사업과 연계해 대학의 연구 활성화와 연구인력 저변 확대를 위한 우수인재 육성에 최선을 다할 것”이라고 말했다.