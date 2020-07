시민·공무원 97건 아이디어 접수, 총 22건 입상

[김해(경남)=데일리한국 윤나리 기자] 경남 김해시는 지난 4월13일부터 6월30일까지 시민과 공무원을 대상으로 실시한 '코로나19 생활 속 비대면 활성화 공모전'과 '제9회 김해시 고교생 정책제안 공모전'의 입상작을 선정했다고 21일 밝혔다.총 97건의 제안이 접수됐으며 실무부서에서 시책의 가능성이 검증된 65건에 대해 제안심사실무위원회 및 시(市) 조정위원회 안건으로 상정했다. 창의성, 능률성, 계속성, 적용범위, 노력도 5가지 기준으로 심사한 결과 동상 10명, 장려상 11명, 노력상 1명 총 22명의 입상자가 선정됐다.시민 대표 입상작으로 터치스크린과 음성 서비스를 제공하는 무인 종합정보안내시스템 기기를 설치해 민원인이 방문하고자 하는 부서를 비대면으로 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 하는 ‘민원안내 전자터치 음성안내기 설치’ 제안과 거리에 2m 단위 붉은색, 1m 단위 노란색 보도블럭을 설치하여 생활 속 거리두기의 가늠이 쉽게 되는 ‘거리에서 생활 속 거리두기’ 제안 등이 있다.공무원 대표 입상작은 김해시가 생산하는 신선한 농축산물로 `건강하고 맛있는 한 끼 요리 개발 및 홍보`로 소비자가 추가적인 재료 구매 없이 쉽고 간편하게 요리를 따라할 수 있도록 하고 all in one 형태의 식재료 제공으로 1차 산업 종사자의 경제적 어려움을 해소하자는 제안 등이다.고교생 분야에는 소상공인 가게 인지도를 높일 수 있는 전자현수막 광고판·골목상권 종이지도 제작, 우리 골목 먹거리 SNS 개설 제안과 전통시장 내 점포위치와 이벤트 정보를 알려주는 어플 개발 제안 등 지역경제 살리기 제안이 대표 입상작으로 선정됐다.허성곤 김해시장은 “포스트 코로나 시대를 대비하기 위해 개최된 이번 공모전을 통해 다양한 계층의 눈높이에서 우리시에 필요한 정책이 어떤 것인지 느낄 수 있었으며 선정된 제안은 시정에 반영해 김해시의 비대면 문화에 일조하도록 노력하겠다”고 말했다.