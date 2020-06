윤나리 기자

[창원(경남)=데일리한국 윤나리 기자] 창원대는 인문대학 철학과 강지연 교수의 한국 종교철학 연구 성과와 관련해 작성한 ‘The Spiritual in Ssial Thought and Taejonggyo’의 논문이 A&HCI급 저명 국제학술저널인 ‘Asian Philosophy:An International Journal of the Philosophical Traditions of the East(2020년 Vol.30, No.2)에 게재됐다고 29일 밝혔다.’Asian Philosophy:An International Journal of the Philosophical Traditions of the East‘는 Q지수 중 Q1 등급의 저널로, Taylor&Francis출판 그룹이 발행하는 저명국제학술지 A&HCI 중 1급 잡지로 꼽히는 저널이다.이 논문은 강 교수가 2015년에 완성한 주제로 대종교사상과 다석 유영모 사상간 씨알 사상적 특성에 대해 기술했다. 강 교수는 창원대 철학과 교수로 부임한 이래 세 번째로 A&HCI 저널에 논문을 등재시켰다.