복강경 근치 자궁 절제술과 근본적 복식자궁 절제술의 치료효과 비교

방계홍 기자

[광주=데일리한국 방계홍 기자] 조선대학교 간호학과 김진희 교수가 지난 19일 대한암학회 춘계 학술대회에서 ‘로슈 암학술상’을 수상했다.김진희 교수는 지난 2019년 `Cancer Research & Treatment' 4월호에 게재된 ‘복강경 근치 자궁 절제술과 근본적 복식자궁 절제술의 치료효과 비교(Comparative Effectiveness of Abdominal versus Laparoscopic Radical Hysterectomy for Cervical Cancer in the Postdissemination Era)’ 논문의 1저자로 연구의 우수성을 인정받아 수상했다.이 논문은 건강보험심사평가원의 청구자료를 활용하여 2011년부터 2014년 사이에 자궁경부암을 진단받은 환자를 대상으로 수행된 복강경 근치 자궁 절제술(laparoscopic radical hysterectomy)과 근본적 복식자궁 절제술(abdominal radical hysterectomy)의 치료성과를 비교한 연구 내용이다.김진희 교수의 논문은 임상시험이 가능하지 않은 두 수술법의 치료성과를 비교하여 제시하였고, 우리나라에서 수행되고 있는 전체 자궁 절제술의 현황을 보고하였다는 점에서 높은 평가를 받았다.김진희 교수는 “이 연구에 대하여 많은 분들이 관심을 가져 주셔서 감사드린다”면서 “지역에서도 건강보험심사평가원 등의 대용량 자료를 활용한 성과 연구가 활성화되기를 바라며, 연구결과가 임상에서 적극 활용되기를 바란다”고 수상 소감을 말했다.한편 김진희 교수는 조선대학교 국제협력선도대학육성·지원사업단장을 맡아 활동하면서 단원들과 몽골의 간호학 국정교과서를 연구·개발해 최근 화제가 되기도 했다.