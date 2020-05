21~31일 만 18세 이상 교육생 모집

전옥표 기자

[대구=데일리한국 전옥표 기자] 대구시는 '포스트 코로나19'를 대비, 관광분야 전문가이드 인력 양성과 관광인력 일자리 창출을 위해 관광통역안내사 자격증 취득 교육생을 모집한다고 20일 밝혔다.지난 2월 신종 코로나바이러스감염증이 확산되기 이전에 대구를 방문한 동남아 관광객은 2018년 7만6077명에서 2019년 8만7251명으로 14.7% 증가세를 나타내면서, 말레이시아·태국·베트남 등 특수 언어권의 경우 관광통역사 확보에 어려움을 겪었다.2019년 기준 관광통역안내사 자격증 보유인력 현황을 보더라도, 수도권(서울·경기·인천)에 2만2583명(전체 71%)가 집중돼 있다. 대구는 2.3%인 734명으로, 관광통역안내사가 절대 부족한 실정이다.이에 따라 대구시와 대구시관광협회는 이번 달 21일부터 31일까지 ‘2020년 관광통역안내사 자격증 취득 교육생’을 모집한다. 모집 대상은 대구지역 거주자로 만 18세 이상 다문화가정, 경력단절 여성, 취업 준비생 등이다. 선발전형은 1차 서류심사와 2차 면접심사로 진행된다.희망자는 대구시관광협회 홈페이지 공지사항에서 신청서를 내려 받아 작성한 후 이메일로 제출하면 된다. 최종 교육대상자는 6~8월 3개월간 이론 및 현장실습교육(1차), 자격증 필기시험 교육(2차), 면접교육(3차)을 단계별로 받게 되며, 9월 5일 한국산업인력공단(Q-Net)에서 주관하는 자격시험을 치르게 된다.관광통역안내사 자격증 취득 교육 과정은 무료로 진행된다. 교재비에서 시험접수비까지 무료다. 교육생들의 동기부여와 사업성과 제고를 위해 취약계층 학업지원 장학금과 학업성취 우수 장학금을 지원할 예정이다.박희준 대구시 문화체육관광국장은 "대구의 깊이 있는 역사와 문화, 관광에 대한 지식과 소양을 갖춘 대구형 관광통역안내사 양성과 관광일자리 창출에 기여하도록 최선을 다하겠다"고 전했다.한편, 대구시는 대구관광 전담가이드 육성 목표를 2021년 30명, 2022년까지 최대 50명까지로 정해 놓고 있다. 1단계(Warm Up) 자격증 취득교육(2020년), 2단계(Set Up) 가이드인턴채용(관광재단) 및 여행사 지원(2021년), 3단계 (Value UP) 역량강화 및 신규 일자리 창출(2022년) 등 단계적으로 추진할 계획이다.