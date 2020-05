김용우 기자

제9회 변호사시험의 합격자가 발표되며 아쉽게 탈락한 수험생들의 재도전이 시작됐다. 내년 시험 역시 50%대의 치열한 합격률이 예상된다. 제10회 변호사시험을 준비하는 수험생의 경우 하루라도 빨리 다음 시험을 대비하는 것이 합격 가능성을 높이는 데 중요하다.이 가운데 법조인 양성 전문 브랜드 메가로이어스의 인터넷 종합반이 연일 성장세를 거듭하며 기록을 갱신하고 있다.메가로이어스 인터넷 종합반의 2020년 4월 구매건수(인원)은 2019년 4월 대비 558% 증가하며 역대 최다 기록을 갱신했다. 또한 전국 로스쿨의 88%가 메가로이어스 인터넷종합반을 수강한 것으로 알려졌다.메가로이어스 '2020 인터넷 종합반'은 무제한 자유선택 수강이 가능한 'The Platinum'과 8강좌 자유선택 수강이 가능한 'The First' 커리큘럼으로 이원화하여 수강생들을 맞이하고 있다.'The Platinum'은 메가로이어스가 제공하는 고퀄리티 강의를 무제한 수강 가능한 프리미엄 인터넷 종합반으로, 2021년 1월 9일까지 2배수 수강이 가능하다. 또한 ▲2020 모의고사 해설특강 전 회차 무료(선택강좌 포함) ▲6/8/10월 모의고사 무료응시(신촌캠퍼스 현장응시) ▲배송비 무료 쿠폰 5매 ▲학원 단과강좌 수강료 30% 상시 할인 등의 혜택을 제공한다.'The First'는 취약과목에 대한 선택과 집중이 필요한 수험생을 위한 인터넷 종합반으로, 8강좌 자유선택이 가능하다. 수강기간은 2021년 1월 9일까지로 2배수 수강이 가능하다. 이와 함께 ▲2020 모의고사 해설특강 1회차 무료 ▲배송비 무료 쿠폰 3매 ▲학원 단과강좌 수강료 30% 상시 할인 등 혜택을 누릴 수 있다.한편, 메가로이어스는 9회 변호사시험 응시이력 인증 시 수강료 10만원을 할인하는 NEW START 인증 이벤트를 5월 11일까지 진행한다. 커리큘럼 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.