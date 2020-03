방계홍 기자

[순천(전남)=데일리한국 방계홍 기자] 순천대학교(총장 고영진)는 지난 19일 신규 임용한 교수 14명에 대하여 워크숍을 개최하고 교육과정에 성희롱·성폭력 예방교육을 편성하여 인권교육을 실시했다.순천대 인권센터는 오는 27일에도 2020학년도 제1학기에 새로 임용된 조교 16명을 상대로 인권교육을 계획하고 있으며, 최근 4년간 학내 인권침해 현황 및 분석을 통해 현장 밀착도가 높은 인권보호 정책 수립에 활용할 계획이다.아울러 학내 인권을 시스템적으로 강화하기 위해 현행 운영규정안에 ‘조사위원회’ 운영 절차를 명확히 하는 등 관련 전문기관(한국여성진흥원 성희롱·성폭력상담지원센터)의 컨설팅 결과를 반영하고 규정 분석과 자문을 통해 현행 규정 운영상 일부 미비점을 보완하는 내용의 일부개정을 추진하고 있다.순천대 박기영 인권센터장은 “이번 인권교육은 양성평등기본법 등 관련 법령에 근거하여 실시한 것으로 신임교수가 교육(수업), 연구, 지역사회 봉사활동 등 다양한 활동 공간에서 실제 일어난 사례중심 교육을 통해 관심과 이해도를 높이려 했다”고 말했다.한편, 순천대 인권센터는 짧은 연혁(2017년 설립)에도 불구하고 지난 해 순천교육지원청 등과 인권교육 지원 MOU를 체결하고 지역사회 인권교육 클러스터를 구축하여 동부지역 초·중·고등학생은 물론 대학생에게 인권교육을 주도하고 있어 인권교육의 요람으로 성장하고 있다.또한 박기영 순천대 인권센터장은 최근 네이처 자매지인 사이언티픽 리포트에 'Functional switching of NPR1 between chloroplast and nucleus for adaptive response to salt stress'라는 제목의 학술논문을 발표하는 등 관련 연구는 물론 지역사회 봉사에도 왕성한 활동을 하고 있다.