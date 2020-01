이성환 기자

[남양주(경기)=데일리한국 이성환 기자] 경기 남양주시는 도내 카드형 지역화폐 발행 시·군 중 최초로 교통카드 기능이 탑재된 지역화폐 'Thank You Pay-N'을 출시했다고 15일 밝혔다.지난 1일 발행을 시작한 새 교통카드 기능 지역화폐는 이날 현재 153명이 신청한 것으로 집계됐다.교통카드 기능 지역화폐는 경기지역화폐 앱에서 카드발급 비용 2000원을 부담하면 신청 가능하다. 기존 지역화폐 카드소지자도 추가 발급 받을 수 있다.교통카드 기능 지역화폐는 전국어디서나 사용할 수 있는 장점까지 있어 '실용적 접목'으로 평가된다.남양주시 지역화폐 'Thank You Pay-N'은 지난해 4월20일 이후 지금까지 누적 판매액 181억 원(일반발행 106억원, 정책발행 75억원)을 기록했다.