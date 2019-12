[기고]선진행정 해외연수 나가보니 눈높이가 달라지네

안지찬 의정부시의회 의장 "눈으로 보고 느끼는 해외현장 체험

통해 무거운 책임감과 함께 진한 감동과 깨달음 동시에 얻어"

[기고 =안지찬 의정부시의회 의장] 지난 11월 14일부터 7박9일간 일정으로 소속의원과 사무국직원 등 20명의 연수단을 구성해 미국, 캐나다 지역 선진행정 사례를 살펴보기 위한 공무국외 출장을 다녀왔다.필자는 해외연수를 앞두고 어떤 테마로 연수를 다녀올까 고민하다 현재 의정부시에서 중점사업으로 추진 중인 'The Green & Beauty City' 프로젝트와 연계한 곳을 둘러보기로 했다. 이에 따라 뉴욕 센트럴파크를 비롯해 소각장 이전문제 해결과 자원순환의 중요성을 감안해 캐나다 킹스턴 재활용센터, 그리고 고령화 사회에 대비해 캐나다 해밀턴시 시니어복지센터 등 3개 기관을 중점 벤치마킹 대상으로 삼아 연수를 기획했다.하지만 지방의원의 해외연수에 대한 시민들의 부정적인 시각, 시기적으로 아프리카 돼지열병으로 인해 지방자치단체들의 방역활동과 예방대책으로 바쁜 상황 등 주변 여건의 여의치 않아 연수를 떠날때부터 발걸음이 무거울 수 밖에 없었다.하지만 현장을 직접 체험하면서 단순히 상상만으로는 감히 얻을 수 없는 신선한 충격과 깨달음을 많이 얻을 수 있어 안도의 한숨을 내쉴수 있었다. 우선 뉴욕의 센트럴파크는 세계적으로 손꼽히는 도시공원으로 도심 한가운데 엄청난 규모의 숲이 자리잡고 있어 일단 스케일에 탄성을 자아낼 수 밖에 없었다.공원내부를 살펴보니 자연을 그대로 활용한 호수를 비롯해 동물원, 야외 원형극장 등 다양한 테마별 명소가 눈길을 사로 잡았다. 아름다운 숲속에서 바라본 초고층 빌딩과의 조화와 이색적인 환경으로 바쁜 도시생활 속에서 휴식이 필요한 시민들의 안식처로 자리잡고 있는 센트럴파크의 위용에 새삼 고개가 끄덕여졌다. 선진행정이 어떤 환경속에서 나오는지에 대해서도 다시한번 생각해보는 계기가 됐다.경기도 의정부시의 직동,추동공원을 마음속으로 그려보면서 부럽다는 생각이 앞선다. 하지만 의정부시가 추진하고 있는 'The Green & Beauty City' 프로젝트를 통해 앞으로 많은 시민들에게 아름답고 의미있는 휴식공간을 제공하는 계기가 될 것으로 확신한다.환경문제와 자원재활용 문제에 대한 고민을 품고 찾았던 캐나다 킹스턴시의 자원재활용센터 역시 적잖은 인사이트를 주기에 충분했다.특히 일반 시민들이 재활용 물품을 직접 가져와 분류함에 넣는 모습은 매우 이채롭게 보였다. 평소에도 인근 지역민들이 재활용센터를 직접 방문해 재활용품을 처리하며, 그럴 경우 킹스턴시에서 인센티브를 지급한다는 얘기를 전해들었다. 재활용에 적극 나설 경우 시에서 확실하게 보상을 해준다는 것이 킹스턴시에서는 너무자 자연스러운 일상이었다.재활용의 경우 올바른 분리·배출이 핵심인데 재활용률을 높이기 위해 앱, 홈페이지, 팸플릿 등 다각적인 홍보활동을 펼치고 있는 점은 우리와 비슷해 보였다.캐나다의 경우 현재 재활용 처리 비용을 50%는 세금으로, 50%는 제조업체가 부담하고 있다. 캐나다정부는 오는 2025년까지 제조업체가 100% 부담하는 원인자부담 방법으로 정책 전환을 검토하고 있었다. 이는 우리에게도 시사하는 바가 크며 정책적 검토가 필요하다는 생각이 강하게 들었다.킹스턴시의 거리를 살펴보니 곳곳에 색다른 디자인으로 재활용 쓰레기통과 일반 쓰레기통을 분리 설치해 시민들에게 쉽고 편리하게 재활용 가이드를 제공한다는 점이 돋보였다. 어쩌면 이같은 작은 아이디어와 실천 하나 하나가 모여 엄청난 변화를 가져올지도 모른다는데 생각이 미쳤다.마지막으로 방문했던 캐나다 해밀턴시 시니어복지센터는 센터의 디자인과 설계 자체부터 노인과 어린이들의 안전과 편리성을 고려해 설계한 점이 눈길을 끌었다. 실내 수영장을 포함한 제반시설 수준에 도 선진 강국의 면모를 보고 놀라움을 금할 수 없었다.센터에서 운영 중인 프로그램을 꼼꼼히 살펴보니 청소년과 노인이 함께할 수 있는 프로그램 몇가지가 매우 인상적으로 다가왔다.해밀턴시도 노인복지정책을 추진하기 위해 연도별 중장기 계획을 세워놓고 있었다. 그중에서도 노인들의 '사회적 참여'분야에서 획기적인 성과를 거두었다는 설명을 듣고는 고개가 끄덕여졌다. 효율적인 정책추진과 점검을 위해 월 1회 시의원·전문가 등이 참여하는 위원회를 개최해 정기적으로 성과를 확인해 환류하는 시스템으로 운영되고 있는 것도 뭔가 배울 점이 있었다. 이같은 점은 해외연수를 함께 한 의원들에게 똑같이 무거운 책임감으로 다가왔던듯 싶다.연수과정 중 기관방문 외에도 워싱턴 D.C. 국회의사당, 국립자연사박물관, 링컨기념관, 워싱턴기념탑, 한국전참전용사기념비 등 여러 곳을 들렀는데 특히 인상 깊었던 곳은 메모리얼파크였다.한국전 참전 기념공원에는 한국전쟁에서 희생된 수많은 사상자들을 추모하고 참전을 기념하기 위해 19명의 군인상 조형물을 설치해 그들의 숭고한 희생을 잊지 않으려는 노력에 저절로 고개가 숙여졌다.조각상 바로 옆에는 'FREEDOM IS NOT FREE'라는 문구가 새겨져 있었다. '자유는 공짜가 아니다'라는 말이 그때처럼 무겁게 마음속으로 스며든 적은 없었던 것 같다.현재의 한반도 평화에 감사하게 되고 앞으로도 반드시 지켜야만 할 가치가 자유임을 되새겨 보는 귀한 시간이었다.짧은 기간이었지만 이번 연수를 통해 민주주의의 중심지인 미국의 지방자치 실태와 여러 기관 및 시설을 살펴보고, 캐나다의 자연환경과 복지시설을 둘러본 것은 그 자체로 의미가 컸다. 특히 지방의원으로서의 역할이 과연 무엇인지 무거운 책임감을 다시 한 번 되새기는 계기가 됐다.넓은 세상을 보고 체험하면서 눈높이도 그만큼 향상된 만큼 의정활동에 이같은 점을 적극 반영해 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 의정활동에 나서겠다고 마음속으로 수차례 다짐해 본다.