◇부사장 승진(6명)

△김경호(金璟昊) BS유럽사업담당

△송승걸(宋承傑) 아시아지역대표

△윤경석(尹勁石) 키친어플라이언스사업부장

△이연모(李沇模) MC사업본부장

△이재성(李載星) 중아지역대표

△정대화(鄭大和) 생산기술원 전지장비기술센터장



◇전무 승진(13명)

△김병열(金炳悅) 생산기술원 제조혁신센터장

△김상용(金相龍) 어플라이언스북미영업담당

△김영락(金英珞) 인도법인장

△김영수(金映秀) 어플라이언스연구소 선행기술3팀장

△김원범(金源範) CHO

△김일주(金一柱) 브랜드매니지먼트담당

△김준선(金俊善) VS구매담당

△백기문(白基文) ID사업부장

△윤대식(尹大植) 홍보/대외협력그룹 대외협력담당

△이상우(李相遇) HE경영전략담당 겸)HE컨텐츠서비스사업담당

△이현욱(李鉉旭) 빌트인/쿠킹사업담당

△장익환(蔣益煥) BS본부 IT사업부장

△허재철(許在喆) 한국B2B그룹장



◇상무 승진(30명)

△강석판(姜錫判) TV화질/음질개발실장

△김동원(金東源) H&A기반기술연구소장

△김수연(金琇娟) H&A디자인(연) 빌트인/쿠킹Task리더

△김승종(金承鐘) VS본부 Head Unit개발리더

△김용석(金容奭) MC경영전략담당

△김용진(金龍珍) 생산기술원 제조지능화담당

△김재일(金在一) 냉장고T/Freezer사업실장

△김혁기(金爀基) BS본부 IT해외영업담당

△노도엽(盧度燁) H&A본부 HR담당

△민동선(閔東善) 북미ID/에너지담당

△반병선(潘柄善) 유럽기획관리담당

△백찬(白鑽) 베트남스마트생산담당

△백태권(白泰權) 마그렙법인장

△서영무(徐永武) 생산기술원 전자생산기술담당

△손대기(孫大基) 한국HE마케팅담당

△신효식(辛孝植) BS본부 PC개발실장

△유재섭(兪在燮) 미국서비스법인장

△윤영우(尹寧佑) CTO C&M표준(연) 5G무선통신표준Task리더

△이춘택(李春宅) 에어솔루션생산담당

△이현진(李鉉眞) 노이다생산법인장

△임명준(林明俊) 한국영업본부 B2C그룹 온라인가전유통담당

△임효준(林孝俊) CTO SW플랫폼(연) Lightweight플랫폼Task리더

△장석진(張晳軫) CTO A&B센터 스마트모빌리티연구소장

△장차규(張且圭) 어플라이언스 북미빌더영업담당

△정재웅(鄭在雄) MC품질경영담당

△지형섭(池炯燮) 인도법인 산하

△최윤호(崔允浩) CTO 소재기술센터 마이크로LED Task리더

△황규선(黃圭善) BS본부 기획관리담당

△황용순(黃勇淳) 프랑스법인장

△황종하(黃鍾夏) H&A스마트홈케어사업담당



