2019 글로벌 벤처 투자쇼 'Show Me Your dream' 7일 개최

부산 웨스틴조선호텔서 부산스타트업위크 바운스 메인 프로그램 진행

해외 진출 지원과 해외투자 유치 및 해외 투자사 국내 투자 유치 목적



윤나리 기자

[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산시는 혁신의 가치와 창업의 열기를 글로벌로 전파하기 위해 7일 웨스틴조선호텔 부산 2층 오키드홀에서 ‘2019 글로벌 벤처 투자쇼-Show Me Your dream’을 개최한다.행사는 8일까지 열리는 부산스타트업위크 바운스(BSW Bounce)의 메인 프로그램 중 하나로 스타트업, 예비창업가, 액셀러레이터, 벤처캐피털, 해외 투자사 간 교류와 협력의 장을 마련하고 지속 가능한 글로벌 창업 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.주요 프로그램으로 창업기업의 해외투자 유치를 위한 기조강연, 기업설명회(IR), 스타트업-투자자 간 1대1 투자상담이 진행된다. 이외도 국내외 투자자와 인증사진 찍기, 네트워킹 등 다양한 행사가 이어진다.특히 기조 강연에서는 실리콘밸리(Silicon Valley)의 25년 베테랑으로, 실리콘밸리 iLab의 창립자이며, 세계 최고의 스타트업을 150여 개 이상 발굴한 ‘스티브 오스틴(Steve Austin)’의 얘기를 직접 들을 수 있다.이번 글로벌 벤처 투자쇼에서 스타트업을 심사할 국내 및 해외 투자자로는 스티브 오스틴(Steve Austin, 실리콘밸리 iLab 창립자), 뚜안 응 우웬(Anh Tuan Nguyen, 베트남 실리콘밸리 매니징 디렉터), 크리스틴 유(Christine Yu, 홍콩 Lapidary 창립자), 권혁태(쿨리지코너인베스트먼트 대표이사), 류중희(퓨처플레이 대표이사), 이상민(AM Ventures Holding GmbH/아시아지역투자 발굴 및 관리책임자) 등이 참여한다.글로벌 투자자들 앞에서 기업설명(IR)을 하게 될 스타트업은 EDmicBio(하동헌 대표), IOCHORD inc.(이상화 대표), ND SOFT Ltd.(박남도 대표), FraO inc.(전근열 대표), 휴먼스케이프(장민후 대표), MTEG(김덕석 대표) 까지 총 6개사다.투자상담에 지원한 기업은 투자전략 1대1 멘토링, 국내외 투자자들과의 인증사진 찍기, 네트워킹 행사 등에 참여하게 된다.