신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 유니클로 새 광고가 논란이다.유니클로는 지난 10일 유튜브 계정을 통해 새 광고를 공개했다.나이든 백인 할머니과 어린 흑인 소녀가 나란히 서있는 해당 광고 속 흑인은 13세 패션 디자이너, 백인은 98세의 패션 컬렉터다. 소녀는 "제 나이 때는 어떻게 입으셨어요?"라며 나란히 선 할머니의 의상을 연신 칭찬한다. 그러자 98세의 할머니는 "맙소사! 80년도 더 된 일을 기억하냐고?"라며 반문한다.영상 속에서 언급된 80년 전인 1939년도는 우리나라가 일본의 탄압을 받던 일제 강점기로 위안부 할머니들이 강제징용 피해를 당한 시기다.해당 영상이 공개되자 일부 누리꾼들은 "우리나라 광고에만 일제감정기를 염두에 두고 넣은 문구가 아니냐"라며 추측했다.실제 해당 영상 속에서 실제 육성으로 흘러나오는 음성은 "I can't remember that for back"으로 80년이라는 단어는 등장하지 않는다.