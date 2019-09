"IT분야 최신 정보 공유해요" BNK시스템, ‘나눔IT, 세미나’ 열어

‘Dream it, Make it with BNK’ 주제 진행

윤나리 기자 [부산=데일리한국 윤나리 기자] BNK금융그룹 IT부문 계열사인 BNK시스템은 최근 부산 강서구 소재 BNK금융그룹 IT센터 다목적홀에서 ‘4차 산업혁명시대, Dream it, Make it with BNK’를 주제로 ‘나눔IT, 세미나’를 개최했다고 30일 밝혔다.제15회를 맞는 ‘나눔IT, 세미나’는 최신 IT기술 트렌드를 공유하고 ICT산업 및 금융 IT기술의 미래 성장동력을 전망하는 지역 대표 컨퍼런스다.이번 세미나에는 부·울·경 지역 13개 대학교 IT 관련 학과 재학생 120여명이 참석해 IT센터 투어, 취업특강, IT 및 교양특강 등의 프로그램을 통해 인공지능과 블록체인, 최신 IT 트렌드 등에 대한 정보를 공유했다.이날 세미나에는 이경전 경희대학교 교수, 백희성 KEAB 건축·디자인 대표 등이 강사로 초청돼 각각 ‘인공지능과 블록체인으로 여는 새로운 미래’, ‘창의적 아이디어를 결과물로 만드는 메모법’ 등의 주제로 특강을 진행했다.특히 IT센터 투어에서는 지진에 대비하여 건물과 지면을 분리하는 면진층과 모든 금융거래 상황을 한눈에 볼 수 있는 종합 상황실 등 최첨단 시설을 경험하는 기회도 가졌다.오남환 BNK시스템 대표이사는 “IT분야 최신 정보를 공유하며 소통할 수 있는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 지역과 함께 동반 성장할 수 있는 행사를 지속적으로 개최해 지역 발전과 인재 양성에 기여하겠다”고 말했다.