오산백년시민대학 일본 시부야대학과 평생학습 공동프로그램 시작

지난 13일 평생학습 공동 프로그램 특별한 하루 in Osan, 특별한 하루 in Shibuya 한일 공동 론칭

심재용 기자

[오산(경기)=데일리한국 심재용기자] 교육도시 오산의 백년시민대학과 일본 평생교육기관 시부야대학이 공동기획한 ‘특별한 하루 in Osan’ ‘특별한 하루 in Shibuya’ 프로그램이 한국과 일본에서 각각 론칭됐다.지난 13일 오산스포츠센터 다목적 체육관에서 시민 70명이 참여한 가운데 열린 한국쪽 프로그램 ‘특별한 하루 in Osan’은 내가 살고 있는 우리 지역을 알아가면서 이웃과 네트워크를 형성해가는 지역알기 프로그램으로 진행됐다.오산시의 ‘특별한 하루 in Osan’과 함께 시부야대학도 일본에서 오산과 동일한 내용의 ‘특별한 하루 in Shibuya’ 프로그램을 시행하고 결과를 공유해 ‘새로움을 통한 새로운 배움’을 함께 진행키로 했다.이번 프로그램은 오산백년시민대학이 2017년 설립과 함께 글로벌 평생학습 활성화 협약을 맺은 시부야대학과 공동 기획하고 진행한 첫 프로그램이다. 이는 국가 간 지자체 평생학습기관 공동협력 프로그램으로는 새로운 시도이며 이를 위해 비전워크숍 등 다양한 교류사업을 펼쳐왔다.양 시는 이번 프로그램을 함께 진행한 뒤 내년 초 성과를 나누는 실천포럼을 가질 계획이다.이날 프로그램 참여자들은 ‘다같이 놀자 추억한바퀴’라는 전래놀이를 통해 자녀와 부모, 이웃 간 신나고 재미있는 시간을 보냈으며 ‘오산 공감 이야기’를 통해 관계에 대한 이해, 지역에 대한 이해를 도와주는 성찰의 시간을 갖기도 했다.또 소소하지만 이웃에게 추천하고 싶은 오산지역 소개, 이웃과 함께하고 싶은 활동 등을 함께 이야기 하며 장명루를 팔에 묶어주고 “오산에 살길 정말 잘했어요”라는 인삿말로 마무리했다.초등학생 아들과 함께 참석한 한 아버지는 “아이가 이렇게 밝고 해맑게 웃는 것을 처음 봤다”며 “그동안 바쁘다는 핑계로 자녀와 대화도 하지 않고, 제대로 놀아주지도 않았던 모습을 반성하는 계기가 됐다”고 말했다.곽상욱 오산시장은 “이웃과 행복한 만남, 즐거운 추억을 많이 만들어 아이들이 성장해도 오산으로 돌아올 수 있는 밑거름이 되도록 할 것”이라며 “앞으로 ‘온 마을이 캠퍼스’인 대한민국과 일본의 최고 시민대학이 국경을 넘어 함께 성장하는 글로벌 평생학습체계를 선도적으로 만들어 가겠다”고 말했다.