“단편영화의 과거, 현재, 미래” 부산국제단편영화제 24일 개막

29일까지 영화의전당서 41개국 작품 149편 상영

국내 영화제 최초 ‘매직 랜턴’ 공연 선보여 눈길



윤나리 기자

[부산=데일리한국 윤나리 기자] 제36회 부산국제단편영화제가 24일부터 29일까지 영화의전당에서 열린다.올해 부산국제단편영화제는 ‘단편영화의 과거와 현재 그리고 미래(The Origins of Cinema and its Future)’라는 주제로 올해는 역대 최다 출품기록을 세웠던 57편의 경쟁작, 92편의 초청작을 포함해 총 41개국의 149편의 작품들이 상영된다.초창기 영화의 모습을 엿볼 수 있는 ‘매직 랜턴’ 공연과 세계 영화의 현주소를 살펴 볼 수 있는 ‘경쟁부문’이 진행된다. 또 ‘주빈국(스위스) 프로그램’, ‘월드쇼츠’, ‘패밀리 단편’, 다가올 영화의 미래를 체험할 수 있는 ‘3D 특별상영’ 등이 선보인다.국내 영화제에서 최초로 선보이게 되는 ‘매직 랜턴’ 공연은 19세기 영사 기계인 매직 랜턴에 호제 고냉(Roger Gonin)의 시연과 배우 최 혁의 내레이션이 더해져 관객들에게아득한 옛날, 그 시대 영화의 세계로 인도한다.영화의전당 하늘연극장에서 개최되는 개막식에는 주한 벨기에 대사, 해외 영화감독 등 초청자와 관객 약 600여 명이 참석한다.개막작은 부산국제단편영화제만의 특색 있는 주빈국 프로그램인 ‘수보티카, 경이의 땅’, 아시아 단편영화의 다양성을 엿볼 수 있는 ‘선물’, 영화에 대한 본질적 질문을 던지는 실험영화인 ‘태양의 바트망’ 등 총 3편이 선정됐다.이외도 영화제 기간에는 시민들이 만든 ‘36초 UCC 공모전’과 전세계 영화인 및 관객과의 만남 등 다양한 프로그램도 진행된다.개막식을 비롯한 상영작 예매는 영화의전당 홈페이지 및 영화의전당 시네마운틴 6층 매표소에서 가능하다. 온라인 예매 마감은 23일 오후5시까지며, 오프라인 예매 마감은 24일 오후 6시 30분까지다.