구미시, ‘재활용 UP 투명봉투 배부사업’ 실시

비(非)공동주택에 가정용 재활용 수거 봉투 13만매 배부...가정 내 분리배출 독려

구교근기자

[구미(경북)=데일리한국 구교근 기자] 구미시(시장 장세용)는 17일부터 단독 및 다가구 주택 6만5000세대에 가정용 재활용 수거봉투 13만매를 배부해 재활용품을 가정에서부터 분리배출토록 하기 위해 ‘재활용 UP 투명봉투 배부사업’을 실시한다고 밝혔다.이는 재활용 분리배출 비율이 상대적으로 낮은 비(非)공동주택에 투명 봉투 50리터 2매씩 지급함으로써, 캔·플라스틱 등 혼합 배출되기 쉬운 재활용품목의 분리배출을 유도하고 수거 시 투명재질로 인한 폐기물의 성상확인으로 분리배출의 실효성을 높이는데 기여할 것으로 기대된다.또한 최근 온라인 쇼핑이 급증하면서 배송과정에서 발생하는 택배상자, 스티로폼 등 생활 속 폐기물 발생이 폭발적으로 증가하고 있으므로 이번에 시행하는 재활용 UP 투명봉투가 가정 내 분리배출 독려효과로 자원순환율을 높이는 데 큰 효과를 거둘 것으로 예상된다.시는 이번사업을 통해 사업 효과를 평가한 후 향후 본 사업을 확대 추진할 계획이다.이 밖에도 구미시는 버려지는 자원의 순환이용을 촉진·극대화를 위해‘재활용 동네마당’, ‘통(通하)는 분리수거대’, ‘캔·페트 자동수거장비 운영’ 등 선제적인 재활용 환경 기반 조성에 힘쓰고 있다.장세용 구미시장은 “재활용 UP 투명봉투 배부사업으로 재활용에 관한 시민의 관심을 높이고 분리배출의 실효성 제고하는데 목표를 두고 있다”며 “시민들의 자발적인 참여를 통한 생활 속 쓰레기 발생 억제로 그린도시, 클린도시가 될 수 있도록 시민들의 많은 관심”을 당부했다.