부산시, 반려견 놀이터 조성 찬·반 '시민토론 ON AIR’ 운영

내달 2일까지 온라인 찬·반 투표 및 댓글 토론 진행



윤나리

[부산=데일리한국 윤나리 기자] 부산시가 ‘시민토론 ON AIR’의 첫 주제로 반려견 놀이터 조성에 대한 온라인 정책토론을 실시한다.부산시는 시민과의 소통 강화를 위해 지난해 12월 1일 문을 연 ‘시민청원 와글와글’에 이은 정책담론장 ‘시민토론 ON AIR’를 4일부터 본격 운영한다.‘시민토론 ON AIR’는 시가 정책시행 전 시민 의견 수렴이 필요한 과제나 시민우수제안 중에서 주제를 발굴·선정해 토론장을 열고, 토론 주제에 대해 시민들이 찬반 투표와 댓글로 자신의 의견을 자유롭게 표시할 수 있는 온라인정책담론장이다.토론자료는 시민들이 이해하기 쉬운 콘텐츠로 제작·제공되며, 토론과정은 30일간 투명하게 공개되어 모든 시민들이 모니터링 가능하다.토론결과는 향후 정책 수립 시 활용되며, 토론참여자 중 원하는 시민에 한해서는 휴대폰 문자 서비스를 제공해 피드백을 강화할 계획이다.이번 첫 토론주제는 찬반 대립이 팽배한 ‘반려견 놀이터 조성 YES or NO’로 4월 2일까지 30일간 진행된다. 토론은 OK1번가 시즌2 내 ‘시민토론 ON AIR’ 코너에서 실명확인(시 홈페이지 회원가입 또는 휴대폰 인증) 후 누구나 참여할 수 있다.부산시 관계자는 “‘시민청원 와글와글’과 더불어 ‘시민토론 ON AIR’를 활성화해 민선 7기 시민과 함께 만들어가는 열린 시정을 실현하겠다”면서, “빠른 시일 내 ‘현장 OK1번가’도 새롭게 시행하여 시민과의 소통을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다